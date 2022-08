A la hora de navegar por las redes sociales siempre se encuentran situaciones particulares y bizarras que pocos pueden explicar. Una de ellas, sin lugar a dudas, es el viaje que realizó Ewan McGregor por el norte argentino, el cual se volvió viral.

Pese a que la belleza natural y la variedad de climas puede ser una respuesta acertada, la pregunta de por qué el destacado actor británico que brilla hace varias décadas en Hollywood tomó una motocicleta y se dispuso a recorrer la Argentina, está.

El actor, haciendo hincapié en el norte de nuestro país, aparece en decenas de imágenes donde se lo ve “turisteando” por varias ciudades de esa zona. Hace poco, aparecieron algunos videos donde se lo vio en La Rioja.

Tanto Twitter como Tiktok se llenaron de las apariciones del actor de grandes producciones como Star Wars, Trainspotting y El Gran Pez. En ellas, se lo ve probando por primera vez el guiso argentino, lo que causó revuelo en las redes y la viralización de sus fans.

En este contexto, en las últimas horas se difundió una particular situación que vivió el actor. Si bien está la duda si ocurrió de casualidad o era algo pautado, las imágenes son hilarantes y valen por si solas.

Nuevo video viral de Ewan McGregor en Argentina

La cuenta de TikTok @VideoClubRandom se encarga de difundir estos videos del actor, reconocido por su papel de Obi-Wan Kenobi en la exitosa saga de Star Wars, donde además tiene su propia serie.

En este último, se lo ve entrando a un almacén en el norte argentino. “¡Hola! Alo, alo, ¿cómo estás?”, tira el actor ingresando al comercio, con las manos atrás dispuesto a comprar algunos productos.

Mientras es filmado, ya en inglés, explica a cámara que busca comprar acetona para sus uñas pintadas. “El color azul está saliendo y me están quedando unas marcas. Ya no me gusta, pero lo volvería hacer”, relata.

McGregor en el Norte Argentino

En ese momento, lo insólito ocurrió. Tímidamente, McGregor atina a mirar para arriba, a una televisión, ya que la música de una película sonaba y captó su atención. “¡No!”, llega a decir, mientras la cámara se mueve hacia la pantalla.

“Salgo en esta película”, dice, sorprendido, el actor, mientras se posiciona para apreciar con más claridad la televisión. “¿Creen que alguien esté jugándome una broma? Salgo en esta película. Quiero verme, aparezco en un instante. Quiero oír cómo hablo español”, sostiene, mientras sonríe.

La película era Jack, el cazagigantes. “Interpreto a Elmont, un caballero con cabellera espectacular. Pero no sé, no recuerdo en qué parte estoy acá de la historia”, comentó. Seguido, apareció en pantalla y quienes estaban en el lugar gritaron y aplaudieron su presencia.

Seguido, el video muestra como firma un autógrafo a unas mujeres que lo reconocieron. “Me lo voy a tatuar”, dijo una de ellas. Finalmente, tras algunas fotos, concluyó: “Fue muy gracioso”.