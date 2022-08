Ewan McGregor causó un gran revuelo entre sus fanáticos argentinos, debido a que una situación del pasado terminó volviéndolo viral en cuestión de unas pocas horas.

Luego de que se difundieran por las redes sociales unas imágenes del actor británico "turisteando" por La Rioja -provincia que visitó hace un tiempo-, los seguidores de McGregor no perdieron el tiempo, y lograron que aquellas fotos se viralizaran rápidamente.

Lo cierto es que las imágenes del actor Moulin Rouge almorzando junto a su familia no son actuales. Sin embargo, verlo probar el famoso guiso por primera vez en Argentina, La Rioja, bastó para más de uno.

Automáticamente, los usuarios comenzaron a hablar de este tema de forma activa y masiva, por lo que, el nombre de Ewan McGregor no tardó en volverse viral en todos lados.

El video del que todos hablan en las redes sociales

La "docuserie" que el ganador del Globo de Oro y el EMMY filmó junto a su familia, allá por el año 2019, se llama "Long Way Up", y, aunque muchos no la conocían hasta el momento, lo cierto es que hoy está en los celulares de todos.

Tanto Twitter como Tiktok, se encuentran repletas de las imágenes del actor británico y sus familiares, probando por primera vez el guiso argentino. Como era de esperarse, sus fanáticos enloquecieron, y no paran de difundirlo para que alcance un mayor revuelo.

En el fragmento viral, se puede ver a McGregor conociendo a una familia de La Rioja que no entiende nada de inglés. "Lo grandioso de esta situación es que llegamos aquí, pensamos que sería como una tienda de estéreos, como esos lugares donde instalan estéreos en autos, y pensamos que tendrían energía, así que entramos. Y resulta que es solo su cochera, y la casa está atrás", comenzó explicando.

Al principio, la familia que lo invitó a su casa no lo reconocía.

Continuando con su relato, el actor de grandes éxitos se mostró sorprendido por la gran hospitalidad de unos completos desconocidos: "No es una tienda, pero nos dejaron conectarnos a la electricidad. Nos dieron de almorzar, fue muy gracioso y ellos no nos reconocen. Somos totalmente extraños, y ahora usamos su electricidad y comemos su comida".

Mientras disfrutaban del rico guiso, McGregor notó que uno de los integrantes de la familia comenzó a reconocerlo: "Sospecha de mi identidad, pero no confía en sus instintos. Usa tus sentidos, usa tu fuerza", bromeó.

Sin embargo, el hombre terminó identificándolo y le dijo: "La Isla", en referencia a su papel protagónico en aquella película, la cual fue estrenada en 2005.