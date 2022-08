Tommy Lee, integrante de Motley Crue, asustó a sus fans luego de publicar una foto completamente desnudo y de manera frontal en su Instagram. El baterista, de 59 años, no dejó nada a la imaginación y usó la red social en donde tiene más de 1.4 millones de seguidores para que la gente lo conociera a más detalle.

En la imagen, que ya fue eliminada de su cuenta, se puede ver al bajista sentado en el piso de su baño con la cámara directamente frente a él.

La fotografía no se centró tanto en su cara y más bien se centró en sus genitales. La imagen fue retomada, aunque con censura, por otros usuarios en redes sociales. Pero, al momento de esta publicación, la imagen sigue publicada en su cuenta de Twitter.

El post del padre de dos hijos, que anteriormente estuvo casado con Pamela Anderson y protagonizó una infame cinta sexual con ella, fue rápidamente inundado de comentarios.

El desnudo duró unos pocos minutos en la red social.

Tommy incluso escandalizó a su esposa Brittany Furlan, de 35 años, que se apresuró a escribir "OH MY GOD" junto a la imagen. El humorista cómico Ryan Sickler bromeó con el tamaño del amigo del baterista. "La cámara añade 5 libras", escribió, obteniendo más de 2.000 "me gusta". El baterista de Machine Gun Kelly, pareja de Megan Fox, se unió al coro de comentarios, escribiendo "Me estoy muriendo".

Incluso Grindr, la aplicación de citas en línea para gays, bisexuales, transexuales y personas queer, se vio obligado a comentar, con un tono de broma: "Aplicación equivocada, bebé".