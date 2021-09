Se llama Manuela, vive en Mar del Plata y estudia Antropología. Hace poco tuvo una charla privada en la que le contó a una persona sobre qué carrera eligió y su respuesta la sorprendió. Por eso, decidió compartirlo en Twitter y se volvió viral.

"Qué estudiás", le preguntaron. "Antropología. Jajaja", respondió Manuela quien utiliza la red del pajarito bajo el usuario @mmanusantomil. Rápidamente, la otra persona le pidió: "¿Me querés hacer mi carta astral? Porfa, dale". Ante esto, la chica tuiteó la captura y pidió "ayuda".

" Como estudiante de antropología puedo confirmar que cosas como esta pasan 9 de cada 10 veces que me preguntan '¿qué estudias?'¨, explicó rotunda Laura, una de sus seguidoras. " Somos la carrera más ninguneada del planeta", aportó Malvina.

La respuesta de la gente

Inmediatamente, cientos de tuiteros comenzaron a compartir sus experiencias similares. "Cómo te entiendo. Estoy cursando semiología y mi mamá pensó que estaba estudiando los signos del zodíaco", le comentó María. "Una vez a mi me dijeron, 'uy a mí me encanta todo eso de los planetas...'. Le dije que sí, que a mi también me encantaban los planetas. Le hubiera dicho que no se trataba de eso, pero... ya no era el momento", aportó otra joven.

Otros prefirieron darle un consejo. "Independientemente de que tu carrera es otra cosa, decíle que cobrás. Con eso se espantan", aseguró Arturo. "Entrá a astro.com tenés que saber dónde nació, la fecha y hora, para hacerla. Te va a pedir el lugar también. Clickeás las cartas astrales gratuitas y hay una sección con distintas cosas, quedás como un rey", le sugirieron.

Por supuesto, hubo muchos que se lo tomaron con humor e incluso le siguieron el juego. "Quiero mi carta de los caballeros de la antropología", le pidió una chica. A lo que otra le respondió: "Eres acuario de zoológico con ascendente en Movistar y luna de queso. Pasáme tu hora de nacimiento si querés saber más".

"Yo también quiero. Soy Escorpio", le escribió Valentina en broma. "No cursé escorpio todavía", le respondió la autora del tuit. Fernando le dio una mejor definición: "Antropología, la ciencia que estudia los antros [un regionalismo mexicano equivalente a los boliches de Argentina]". "Me identifica un poco", le respondió la antropóloga.

Mirá los mejores comentarios y memes

-Qué estudiás?

-Psicología

-Uuh me hacés un test para saber que tipo de Carpincho soy porfaaaa — merodo (@Merodo99) September 1, 2021