En las redes sociales, son muchas las personas que comparten situaciones cotidianas, anécdotas y experiencias con el fin de ponerlas en común con otros usuarios e intercambiar opiniones y comentarios. Entre todo, puede que se genere un debate rico, con opiniones contrapuestas y diversas posturas, puede que termines siendo objeto de risas o también está el riesgo de que el debate se vaya de las manos.

De una forma u otra, el objetivo es compartir y generar conversación, y es lo que logró el usuario @NoelJordan_ quien hizo una especie de catarsis con lo que vivió el fin de semana tras volver de un boliche.

Luego de lo que para él fue una secuencia tradicional y un mecanismo de “levante” todavía validado, el joven contó que conoció a una chica en un bar, que estuvieron bailando y charlando normalmente. En un momento de la noche, él decidió dirigirse hacia la barra a comprar un trago para luego regalárselo.

El final fue imperdible: “Este finde conocí a una chica en una discoteca, estuvimos hablando, bailando y la invité a una copa. Le di mi número y no me ha hablado, eso sí, acaba de hacerme un Bizum devolviéndome el dinero del “cubata” - cubalibre - que le invité” relató el usuario, junto con una captura del ingreso de 8,50 euros en la aplicación.

La joven, por razones que se desconocen pero con varias hipótesis a la vista que los internautas desmenuzaron, aprovechó la conexión de la aplicación de la billetera virtual española con el número telefónico del chico para retornarle el dinero del trago.

“Joder que buena gente la muchacha”, le comentó la usuaria @laurafraau, a lo que él le respondió “Nunca me habían rechazado de una forma tan guay”.

Y las gastadas no se hicieron esperar: “Dile algo como "Hola, no era necesario que me devuelvas el dinero. Ahora tendremos que ir a tomar otra vez para que pueda invitarte otra copa. Estoy libre mañana a las (no se tu horario) paso por ti a (el horario anterior) todo en un solo mensaje asi no la dejas pensar y dí que sí”, bromeó @KVThender.

“Se está haciendo la remolona. Si no le hablas, pronto te escribirá. Haz caso a la experta”, lo chicaneó @vaggarcia1. En la misma línea, @faatiiou07 le dio esperanzas: “Bueno, puedes utilizar el número y hablarle dándole las gracias o decirle que no hacía falta JAJAJAJA quizás la cosa no esté perdida del todo”.

“Joder jajajaja no sé si es una forma retorcida de provocar que le escribas o un hasta nunqui totalmente nuevo para mí”, opinó @susana85 .“Eso es ser rechazado con estilo”, lanzó @Romansocias.

