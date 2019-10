Chastity Patterson perdió a su papá hace cuatro años. Para recordarlo de alguna manera después de su muerte le envía mensajes de texto todos los días. Sin embargo, sucedió algo realmente inesperado cuando en una de las ocasiones recibió una respuesta.

En el emotivo mensaje del cuarto aniversario, ella le cuenta a su padre cuánto lo extraña, y le cuenta una serie de cosas cotidianas sobre su salud, educación y angustia y termina el mensaje diciendo: "Solo quería decir que te amo y realmente te extraño".

Obviamente no era su padre, sino que se trataba de un desconocido. Un hombre llamado ’Brad’ respondió diciéndole lo orgulloso que está de ella.

Chastity recibió una respuesta que comenzó: "Hola cariño, no soy tu padre, pero he estado recibiendo todos tus mensajes durante los últimos 4 años".

En el siguiente mensaje, el hombre le reveló que espera con mucho interés las actualizaciones diarias y le contó un hecho que los hacía sentirse cerca de alguna manera. La hija de Brad falleció en agosto de 2014 y el desconocido le expresó Chastity que sus mensajes lo han "mantenido con vida".



Y continuyó: "Cuando me envías un mensaje de texto, sé que es un mensaje de Dios. Lamento que hayas perdido a alguien tan cercano a ti, pero te he escuchado a lo largo de los años y te he visto crecer y pasar por más como ninguno".



"Hace años que quería enviarte un mensaje de texto, pero no quería romperte el corazón. Eres una mujer extraordinaria y deseo que mi hija se haya convertido en la mujer que eres, gracias por tus actualizaciones diarias, me recuerdas que hay un Dios y que no fue su culpa que mi pequeña se haya ido", añadió.

Y sostuvo: "Él me dio a vos, mi angelito, y yo sabía que este día llegaría. Todo estará bien".



Brad continuó: "Lamento que tengas que pasar por esto, pero si lo mejora, ¡estoy muy orgulloso de ti!". Y concluyó: "Cuídate y espero tus actualizaciones mañana".



Chastity, de Arkansas, compartió las capturas de pantalla en las redes sociales y dijo: "Le envío un mensaje de texto a mi padre todos los días para hacerle saber cómo va mi día, durante los últimos cuatro años. Hoy fue mi señal de que todo está bien y puedo dejarlo descansar".