En el Gran Circo Estatal de Moscú, un león atacó a un participante del próximo festival mundial de circo 'IDOL-2018'. Así lo informó este lunes el director de la institución y artista popular de Rusia, Edgard Zapashny, en su cuenta en Instagram.
De acuerdo con lo publicado por el portal RT Actualidad, el domador Alexei Makarenko fue atacado por un león al final del ensayo, cuando los depredadores empezaban a abandonar la arena, según Zapashny. De acuerdo con las reglas de seguridad, los animales son sacados del ruedo de uno en uno y en un orden predeterminado.
Sin embargo, esta vez uno de estos grandes carnívoros empezó a perseguir a otro para atacarlo. Cuando los empleados del circo lo impidieron, el animal se puso furioso y saltó sobre Makarenko.
Como resultado del incidente, el leon cortó la mano del domador. "Los médicos aseguraron que en este momento su salud no está amenazada", informó Zapashny.
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На участника предстоящего Всемирного циркового фестиваля «ИДОЛ-2018» напал лев. Дрессировщик Алексей Макаренко @sergeevichma , который вместе со своей супругой Ольгой Борисовой будет участвовать в главном цирковом конкурсе страны, подвергся нападению льва. Инцидент произошел 27 августа в Большом Московском цирке @greatcircus_ru в конце репетиции, когда хищники уже покидали манеж. По правилам техники безопасности животных уводят из манежа по одному и в определенном порядке. Но один из львов стал преследовать собрата, когда тот уже зашел в коридор, ведущий к вольерам. Ассистенты вовремя перегородили ему дорогу, чтобы избежать драки между хищниками. И разгневанный подобными действиями лев тут же набросился на дрессировщика Алексея Макаренко. Но, к счастью, травмировал его не сильно: порвал руку. Врачи заверили, что на данный момент здоровью дрессировщика ничего не угрожает. Напомним, что Фестиваль «ИДОЛ» ежегодно проходит в Большом Московском цирке. В этот раз сюда съедутся 130 участников из 13 стран. Более 20-ти ярких неповторимых номеров, прошедших кастинг отборочной комиссии фестиваля. Алексей Макаренко и Ольга Борисова представят на конкурсе Российскую Государственную цирковую компанию с аттракционом хищников «В садах Ривенделла». #бмц #БольшойМосковскийцирк #лев #львы #чп #левнапалнадрессировщика #нападениельва #хищник #идол #участникифестиваля #идол2018 #видеоскамернаблюдения #цирк #опасность #риск #макаренко #борисова #lions #curcus #репетиция#чп