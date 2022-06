Las redes sociales son el lugar perfecto para compartir las buenas experiencias, pero también ayudan a exhibir las malas. En los últimos días, la mala experiencia de una usuaria de Twitter con una empresa de ropa se volvió viral en la red social del pajarito, destapando una ola de indignación y reclamos.

En la publicación que causó revuelo en la red social, Lourdes (@Ludelaorden) decidió dar a conocer el mal trato que sufrió cuando intentó preguntar por el estado de su compra a una empresa de ropa. "Nunca me habían tratado TAN MAL, maleducados y hasta violentos", escribió la joven, junto a las capturas de la indignante conversación.

Las imágenes muestran que la clienta se dirigió al chat de Instagram de la empresa buscando conocer el estado de envío de su compra. El empleado pronto comenzó a discutir con la joven sobre la política de envío de la empresa, desacuerdo que no tardó en escalar gracias a los cortantes comentarios del trabajador.

Eventualmente, la joven reconoció haber contado mal los días hábiles que debían pasar antes de la llegada del paquete. "Entonces no sabés lo que son", redobló el empleado en lugar de aceptar la disculpa de la clienta. "Siempre es importante informarse antes! Gracias por tu mensaje", agregó, intentando acabar con la conversación lo más pronto posible.

así cómo está bueno dar a conocer las empresas que trabajan bien creo q tmb lo es visualizar a las q no.en este caso hice una compra y nunca me habían tratado TAN MAL, mal educados y hasta violentos.Les dejo el ig las capturas y les agradeciria si comprten así no le psa a nadie + pic.twitter.com/1gDECfaQ6s — lourdes (@Ludelaorden) June 16, 2022

"Solo quiero saber que mi orden está ok y me la vas a mandar", insistió la clienta, cansada de la actitud del empleado. Pero en vez de una respuesta, recibió todavía más mensajes insultantes: "En tu mundo será. Que querés interpretar algo que es de una sola manera, a la forma que vos querés", insistió el empleado, agregando de manera irónica: "Cualquier cosa podés acceder a Google e informarte un poquito más".

El intercambio continúa con más comentarios indignantes por parte del empleado. "Que no quieras entender algo no es problema mío realmente", acotó a los intentos de la clienta de obtener información de su paquete. "Deja de darle vueltas, no pasa nada porque no tengas razón, tranqui", disparó filoso, antes de que la joven se rindiera y terminara la conversación.

"No va a volver a suceder": la respuesta de la empresa tras el escracho en Twitter

La publicación de la clienta ofendida no tardó en llamar la atención de los usuarios de Twitter, consiguiendo casi 20 mil 'me gusta's y más de 3 mil retuits en cuestión de días. Gracias a la viralización del caso, los comentarios bajo el tuit viral también se llenaron de otros clientes inconformes con la empresa de ropa, quienes también compartieron los malos tratos de su atención al cliente:

vengo a escrachar a @sublitsu.store (en ig) pq ademas de vender mal sus productos y tardar en los envios tratan mal a sus clientes y la atencion es pesima, las dos primeras fotos son como me llego la remera y la ultima es como queria que fuese pic.twitter.com/Lz80pj76pq — ��アグス�� (@_Rame__) March 18, 2022

Hola, mi aporte. Esto es en mail, abajo capturas de ig pic.twitter.com/NjE5voiDya — [ FaQ ] (@facu_rodrigz) June 18, 2022

La repercusión de la publicación fue tal que, apenas dos días después, la empresa emitió un comunicado refiriéndose a la polémica: "Como es de público conocimiento, hace unos días se compartió un chat donde la persona encargada de responder los mensajes se dirigía de pésima forma a una clienta. Como encargado de Sublitsu hace años, no comparto esta actitud (obviamente) y ya me comuniqué para ofrecer mis disculpas", comenzó el mensaje publicado en sus historias de Instagram.

"Esto no va a volver a suceder, ya que se tomaron las medidas y el CM dejó de formar parte de Sublitsu. Esto sirve para mejorar y no volver nunca más a asignarle una tarea tan importante a alquien así, y si hacerlo con una persona más capacitada y que se lo merezca. Sin más que agregar, que tengan buen fin de semana", concluyó el dueño.