Un llamativo episodio tuvo lugar en la estación naval Oceana, en el estado de Virginia, Estados Unidos. Un piloto de la marina reportó un incidente en pleno vuelo sobre el espacio aéreo que comprende una de las costas norteamericanas.

Captura del video captado por la cámara de la aeronave

Ryan Graves, teniente en jefe, reveló al diario The New York Times, que el aviador de un F/A-18 Super Hornet (un cazabombarderos supersónico) a su cargo, fue quien avistó un objeto "no identificado" cuando se encontraba realizando un vuelo de rutina a fines de 2014.

En un video filtrado en redes sociales, se puede apreciar como una de las cámaras del Super Hornet divisa una llamativa nave, con características particulares, que se asemejan a las de un ovni.

Lo que llamó la atención del aeronauta fue el sorprendente movimiento que realizó, además de la alta velocidad que alcanzó esa "cosa" como él la definió.

Graves afirmó que entre mediados de 2014 y fines de 2015, fueron varios los sucesos difíciles de explicar que acontecieron en el espacio aéreo de Virginia y zonas aledañas.

Leon Golub, del Centro Harvard-Smithsonian para la Astrofísica, dijo que la posibilidad de que la causa sea extraterrestre “es tan baja que compite con muchas otras explicaciones mundanas poco probables”.