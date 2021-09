Un refrán dice que en el "amor todo lo vale" aunque a veces hay personas que no dejan sorprendernos, tal es el caso de una mujer estadounidense de 45 años, quien sostuvo que su pareja no siempre es consciente de que el "Padre Celestial" se une a él en la cama, pero insiste en que puede sentir "su presencia", incluso si él no aparece en forma física.

Al decir una oración antes de que se pongan manos a la obra, Nita Marie dice que mejoró sus orgasmos y que su vida sexual es ahora "la mejor de todas".

.

"Cuando invitas a Dios a ser parte del sexo, cambias el acto de algo puramente físico a algo sagrado y espiritual", explicó la oriunda del estado de Colorado.

"No hay nada más satisfactorio que experimentar el amor de Dios por ti mientras complaces a tu pareja". Nita aseguró también que Dios le dijo que se desnudara en redes sociales.

Nita Marie tiene un millón de seguidores en las redes sociales (Instagram).

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la modelo comparte su estrecha conexión con Dios, habiendo aparecido previamente en los titulares por decir que Dios le dijo que "siguiera desnudándose", refiriéndose a la carrera de la modelo en OnlyFans.

Nita explica que, si bien puede sonar extraño para los no creyentes, simplemente dice una oración y luego siente al Señor en el espacio a su alrededor.

La experiencia paranormal de Nita la hace "tener el mejor sexo" (Instagram).

Dice la modelo que a veces la mejor manera de explicar lo que es experimentar a Dios mientras se tiene sexo es un sentimiento de amor puro y satisfacción.

La madre de dos niños, que comparte contenido sexy con su millón de seguidores en Instagram, también afirma que incluir a Dios en sus relaciones sexuales mejora sus orgasmos.