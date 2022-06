Un estudiante del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) se convirtió en viral en las redes luego de hacerle un insólito pedido a su mamá. Les dijo a sus compañeros y estos lo publicaron en las redes sociales.

A raíz de que los temas que les estaban dando "eran muy difíciles", el joven acudió a su madre para que vaya a quejarse a la facultad, tal como lo hacían las madres con sus hijos en el colegio.

En ese sentido, el estudiante de ingeniería le mando un mensaje a sus compañeros de cátedra para que hagan lo mismo, y así lograr ser más fuerte el reclamo. Pero, lejos de conseguir lo que buscaba, el joven terminó volviéndose viral, debido a que algunos de sus compañeros comenzaron a difundir el mensaje.

“Chicos, mañana mi mamá va a llamar para reclamarle a la institución que nos están dando temas muy difíciles a un ritmo insoportable", comenzó diciendo el mensaje viral, y continuó: "Si alguna mamá está interesada en sumarse a la causa, avise. Todos para uno y uno para todos”.

El mensaje del estudiante de ingeniería.

La reacción de los usuarios de Twitter

El mensaje llegó a manos de la cuenta de "El Ingeniero", quien, rápidamente, aprovechó la oportunidad para viralizar el mensaje, y así conseguir más repercusión. El tuit no tardó mucho en volverse viral, cosechando más de 36 mil “Me gusta” y casi 3.000 retuits en la red social.

Como era de esperarse, una oleada de internautas se rio del pedido del joven viral, y no dudaron en cargarlo a través de los comentarios. “Por favor, decime que ese no es un estudiante universitario”, escribió un usuario, y automáticamente, su tuit recibió varios "Me gusta".

.

En ese sentido, otro internauta salió a apuntar a la madre del joven estudiante, dirigiéndole toda la responsabilidad: “El problema es que la madre le da bola en vez de darle dos bifes y mandarlo a estudiar”, comentó indignado un joven.

La gran mayoría fue muy dura con el estudiante de ingeniería. “Pensé que era la secundaria y ya de por sí me parecía un pel…. Pero, ¿En la facultad? Ese no se recibe nunca más”, escribió un internauta.

Por otro lado, apareció otro estudiante universitario que aprovechó la situación para darle un breve consejo: “Avisale que está en una facultad, que si no se banca la presión que se vaya y no estudie más. Por otro lado, ‘Mi mama va a hablar’ ¿Qué tiene? ¿15 años?”, comentó con cierta indignación el internauta.