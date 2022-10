Una joven relató a través de su cuenta de Twitter una situación tragicómica que vivió luego de salir de un boliche en plena madrugada. El post se volvió viral y decenas de internautas interactuaron con comentarios y memes desopilantes.

La usuaria @birratina contó a través de un tuit una situación dramática que le tocó vivir, pero que con su relato tuvo un tinte muy gracioso que provocó una ola de comentarios de los usuarios.



La chica salía de bailar con sus amigos en una noche como cualquier otra, hasta que un accidente de moto le puso fin a una noche apacible. Un joven se encontraba herido y tendido en el asfalto: “Me puse en modo mi profesión y le digo ‘te sangra solo la nariz, quedate tranquilo’”, relató.

hace un rato volviamos del boliche con unos amigos y vimos a un pibe tirado en la calle q se cayó en la moto (me puse modo mi profesión) y le digo te sangra solo la nariz quedate tranquilo y viene un fisura y le dice noo amigo se te salio todo el ojo, asi quede pic.twitter.com/EmXrChKp16 — mart!na (@birratina) October 23, 2022

Pero luego de esas palabras que buscaban llevarle tranquilidad al herido, un transeúnte arruinó todo: “Viene un fisura y le dice ‘noo amigo se te salió todo el ojo’”, contó. Y cerró: “Así quedé”. El texto fue acompañado con una desopilante imagen de Guillermo Francella en uno de sus característicos gestos como Pepe Argento en la serie Casados con Hijos.

El tuit tuvo más de 53.000 likes y decenas de comentarios que contaron experiencias similares: “Me pasó: me chocaron, me hice ver…, el de la ambulancia "Amor tranquila, solo te golpeaste" y mi amigo 'ay no sé amiga, el pie no debería doblarse de esa forma"'Jajaja, me largué a llorar”, recordó una usuaria.

“Mi novio pero a la inversa. Me manda mensaje "amor, choqué. Estoy hecho mierda, pero bien" Hecho mierda pero bien: una clavícula partida en 3, tobillo en 2, el otro pisado por la rueda del camión, dos meses sin caminar, seis de licencia y contando”, rememoró una chica en los comentarios.

Otra internauta intervino y explicó: “En una clase de primeros auxilios me dijeron que aunque la persona este mal no hay que decírselo y el que esté atendiendolo tiene que estar calmado para que no se alarmen y se pongan peor”.

También, muchos le exigieron a la joven que cuente el final de la historia: “Ahora queremos saber si se le salió el ojo o no”; “Necesito saber como sigue la historia”; “¿Pero cómo tenía el ojo?”, escribieron.

A lo que ella cerró: “Por lo que se veía se había hecho un corte grande en la ceja y daba la impresión de que era el ojo porque tenía todo sangre en esa parte y el fisura solo quería asustarlo jajaja”.