Google Maps es una de las aplicaciones utilizadas para encontrar la ubicación de lugares y tener algunas referencias de otras personas que estuvieron antes. En este sentido, los clientes utilizan el servidor de mapas de Google para dejar comentarios, opiniones y calificaciones de hasta cinco estrellas que son tenidos en cuenta por otros usuarios.

Las reseñas y críticas a restaurantes ganaron popularidad entre los usuarios, como así también las quejas sobre tickets y el precio final que los clientes pagan cada vez que salen a comer o a hacer las compras del día a día.

Twitter es una de las redes sociales que los usuarios eligen para contar sus malas experiencias o quejarse sobre la atención en un restaurante. En las últimas horas Jesús Soriano, conocido en la virtualidad como @soycamarero, compartió la captura de pantalla de una reseña en Google Maps, que llamó la atención por un peculiar detalle.

"Me manché los pantalones con arroz y ahora no sale la mancha", escribió un o una clienta hace unos días en la sección de comentarios de Google Maps y, por lo tanto, decidió que al restaurante -cuyo nombre no trascendió- le daría "tres estrellas" porque no podía quitar la suciedad de la prenda.

Mancharse la camisa u otra prenda superior es lo que más se evita, pero esta vez la víctima fue un pantalón. (Imagen ilustrativa).

De todas maneras, aunque la clienta no podía sacar la mancha de su pantalón aseguró que todo "lo demás", que en ocasiones suele incluir la atención, la comida y el precio, estaba "todo bien". Pero lo que no se esperaba es que el propietario del restaurante contestara al comentario del o la clienta.

"Se nos está ocurriendo un nuevo modelo de negocio", comenzó la reseña del propietario, quien comentó a modo de broma que implementaría en su local un servicio extra: restaurante con lavandería.

Así "clientes contentos, nosotros contentos. Esperamos que los pantalones fuera del Primark (tienda de ropa española). Saludos y hasta la próxima", decía la respuesta del propietario en Google Maps.

El servicio de lavandería, que recuerda al nombre del álbum homónino de Shakira lanzado en 2001, fue la solución creativa y a modo de chiste del restaurante para resolver el problema del usuario o usuaria que manifestó su disconformidad por no poder sacar la mancha de arroz de su pantalón.

La reseña que compatió la cuenta de Twitter @soycamarero recibió algunos comentarios que apoyaban la idea y otros dejaban sugerencias como la ponerle "al señor cliente un babero" que sale "más barato" y así cuidan al medio ambiente.

"Hay que servir un bote de talco junto al arroz, mano de santo para las manchas", "Se puede ser torpe y además tonto", "Come como los cerdos, hay que darle a cada comensal un chubasquero (impermeable) para que nadie se manche", fueron algunas de las respuestas al tuit de @soycamarero.