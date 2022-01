Con la llegada de las redes sociales, la forma de cómo quien dice, “chamuyar” cambió drásticamente. Los jóvenes de ahora, simplemente puede realizar un comentario, darle “me gusta” a una publicación antigua y, una de las más comunes, responder las denominadas “historias”. Todas estas acciones se realizan desde Instagram. Precisamente, un intercambio de mensaje entre dos jóvenes se hizo viral en las redes.

Resulta que Camila, una joven residente en Santa Cruz, decidió subir una “story” a lo que se llama “mejores amigos”, un selecto grupo de la autoría del usuario, que pueden ver contenido que otros seguidores no. Generalmente, aquí se encuentran, como su nombre lo indica, los amigos más cercanos de la persona en cuestión y, por qué no, los “objetivos”.

Acto seguido, una de estas integrantes reaccionó a su historia. Lo hizo en forma de un emoji, de una carita con los ojos en forma de corazón. Para su sorpresa, Camila le "cantó retruco”, al decirle “hermosa”. En tanto, la otra joven levantó aún más la apuesta con un “no das más”.

El romántico intercambio viral

El posteo alcanza casi los 114 mil "me gusta" en Twitter.

En este momento, la protagonista le pide que no la ilusione. “Jaja no me hagas esto, que a mí si me gustan las mujeres”, escribió. Del otro lado no arrugaron y fueron por todo: “a mi igual jajaja. ¿Ya fue no?”, le preguntó.

Esto aparentemente impactó a Camila, a tal punto que decidió compartir el momento en su cuenta de Twitter. “¿Y ahora? Nunca había llegado tan lejos”, escribió junto con una captura de pantalla de la conversación.

Los comentarios de Twitter

La respuesta de los usuarios no se hizo esperar y convirtieron el posteo en un viral en la red social del pajarito. Para muestra un botón, al momento de escribir esta nota, presume de casi 114 mil “me gusta”, 2.000 retuits y otros 1.436 comentarios.

Precisamente, entre estos últimos se destacaron los siguientes: “necesito novedades de la situación”, “a todos nos gustan las mujeres”, “sin miedo al éxito reina”, “arranca por la derecha el genio del fútbol mundial”, “y después nosotros chamuyamos mal”, “por favor, el público de Twitter quiere saber qué pasó después”, “pasá el tip que esto no me estaría pasando”, “el verdadero quien pudiera” y “ahora beso y apapacho, dijo el burro”.