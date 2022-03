Extraños eventos ocurren a menudo en la naturaleza sin que nos demos cuenta de ello. Cabras con rostros humanoides, peces con más de dos ojos y otros ejemplos de anomalías genéticas son habituales en el reino animal. No obstante, jamás hemos visto animales de colores estrambóticos como es el caso de un perro que nació con pelaje verde.

Se trata de la obra de una Bulldog Freya, que tuvo una jauría de ocho cachorros y uno de los recién nacidos salió con este color inusual. Pese a que los dueños pensaban que el perrito iba a morir por su rara condición, gracias a la naturaleza logró sobrevivir.

Fiona, la bulldog verde.

Trevor y Audra Mosher son los dueños de este cachorro verde, que se transformó en viral y furor en las redes sociales. En sus videos de las redes, Mosher y Trevor aventuraron que el cachorro podría ser llamado Fiona en honor a la princesa de Shrek, Hulkette y Pistachio. La pareja, que vive en Canadá, pensó que había nacido muerta hasta que la vieron moviéndose y ahí fue cuando mostraron toda su alegría y sorpresa.

En su cuenta de Facebook Audra escribió: "Nuestro pequeño cachorro verde aparentemente es algo raro de ver”. Además, manifestó que “desearía que el color se mantuviera”, lo que consideró que “sería realmente genial".

La madre con sus cachorros bulldog.

Fiona nació envuelta en el saco amniótico, en contacto con la biliverdina de bilis verde del útero y por ese motivo salió con ese color. Por su parte, los hermanitos de Fiona nacieron con un color habitual.

"Así que buscamos sobre esto Google, con 'qué pasa si un cachorro verde', y aparentemente es muy raro y ha sucedido solo pocas veces en todo el mundo”, dijo Audra, quien también expresó que está “un poco asombrada, de verdad”. “Es tan raro como parece ser, me siento muy afortunada de haberlo presenciado y ser parte de él”, remarcó.

Según el medio The Sun, la Dra. veterinaria Bronwyn Crane opinó que sospecha que las probabilidades de que suceda esta tinción del perro en un parto son de menos de una en 10 mil casos. "No me he encontrado con un cachorro verde antes", sostuvo. Según la doctora, el color se desvanecerá poco a poco hasta que desaparezca por completo.

Los expertos dicen que el color va a desaparecer con el tiempo.

En 2020, The Sun contó cómo un pastor alemán blanco llamado Gypsy dio a luz a un perro verde El extraño tono del cachorro puede haber sido causado por el "meconio", las primeras heces producidas por un perro bebé en el útero de la madre, habían dicho los expertos en ese momento.