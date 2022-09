Un video de TikTok se volvió viral en los últimos días y causó furor en las redes sociales: los usuarios quedaron impactados y sorprendidos luego de que una joven compartiera un video titulado “Parece un basurero”.

El video corresponde a una joven que se encuentra bajo el nombre @bojorquezanna en TikTok, aunque la viralización del video se dio sobre todo en Twitter, donde muchos expresaron el malestar y la indignación por la situación.

“Esto pasa cuando te vas unos días y dejas a tu esposo encargado de la casa y de las mascotas”, es otro de los textos que se leen en el video. “No críen a sus hijos atenidos a la mujer por favor madres”, completa.

Lo cierto es que, más allá de lo escrito y de las charlas en el TikTok, las imágenes hablan por si solas: comida podrida, platos sucios, pelos de mascotas por todos lados, polvo en los muebles y una suciedad que invadió el espacio.

Las impactantes imágenes del video viral de TikTok

“Una vergüenza”, es el primer comentario de la usuaria en el video, mientras enfoca como su novio se pone una remera -pareciendo recién levantado-. “No hubiera encontrado la casa, así si hubiera limpiado un poquito”, pidió.

“Está enojado porque dice que cómo voy a compartir esto. Vean, no les voy a enseñar todo porque me da pena a mí. Acabo de sacar esto del refrigerador. El hombre no sacaba ni lo que se pudría ahí. ¿Era mucho trabajo, verdad baby?”, le cuestionó fuertemente.

Y agregó indignada: “No dormía en la cama, dormía en este tapete con los perros. Miren a la perrita. ¿Pareces una perra de la calle, no te baño nunca papa? Vean el comedor cómo está, hay ropa por todos lados. Vean esto”.

Seguido, le preguntó: “¿Por qué no limpiaste nada mi amor? ¿Estabas esperando a que yo venga para que limpiara?”. Él, en tanto, optó por el silencio y solo acompañaba las imágenes con risas.

“Mirá cómo está de sucio. Todo lleno de pelos de gato. Normalmente, estamos limpiando con uno de esos rodillos de pelusa, porque es mucho trabajo, ¿no mi amor? Por unos días no puedo creer que esté la casa así. No limpiaste, no aspiraste, nada”, completó ella.

Finalmente, la joven le dio el espacio para que se defienda, o al menos comente algo. “Sí, aspiraba. Un día si y un día no. Pero con los gatos es demasiado”, atinó a decir, a lo que ella sentenció “ja, ja, ja qué mentiroso”.