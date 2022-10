Las deudas son una problemática económica que afecta a millones de personas y un famoso youtuber logró saldar una luego de varios años. El video de cuando fue a pagar su cuenta con un local de electrodoméstico se hizo viral en TikTok. "Tuve miedo de ir a la cárcel", reveló.

Se trata de uno de los influencers más famosos de Youtube, y de otras plataformas de videos como TikTok, y que reveló la antigua deuda que tenía con una firma que vende productos electrónicos en varios países.

Youtuber mexicano es viral por su insólita deuda con un local de electrodomésticos (TikTok/@tiktokerdeclips).

A través de su cuenta oficial de TikTok, el usuario compartió el video del momento en que va directamente al comercio para saldar todo lo que debía. Si bien describió que pensaba que le iban a cobrar más plata, también confesó su miedo a que lo detuviera la policía.

La historia del youtuber moroso

El youtuber "Yulay" es muy popular en México y junto a un amigo de su barrio mostró que pudo saldar luego de seis años sus obligaciones con la tienda Coppel.

Desde el perfil @tiktokerdeclips, el joven compartió la escena donde se lo ve dentro de la tienda mencionada. Allí saca un fajo de billetes acomodados prolijamente y tras contarlos paga su deuda de larga data sin problemas.

"Ya me siento bien conmigo mismo. Ya por fin pudimos cumplir con la deuda que teníamos desde hace seis años", expresó Yulay ante la cámara. Ante la pregunta de qué podían comprar tras quedar en cero, su amigo le dijo: "Podemos comprar una Play Station".

Más tarde, el influencer confesó que se sentía mal por revelar la situación: "Amigos es uno de los días del año que me he apenado más. Después de seis años hemos cubierto nuestra deuda".

Finalmente, el mexicano mostró el recibo donde mostraba que pagó los 2.125 pesos mexicanos que le debía a la firma, que serían cerca de 100 dólares. "Yo creo que no se generaron intereses", mencionó y explicó qué le impedía hacerlo antes.

"Yo pensé que era más, pensé que eran como 40 mil pesos", indicó para comparar con lo que le cobraron. Mientras tanto, su amigo contó que debe "como 7 mil pesos". Allí lo desafió a llegar a los 90.000 likes en el clip de TikTok para pagar la deuda de su compañero.

La moraleja de "Yulai"

Más tarde, el influencer grabó otro video para hablar sobre el episodio y remarcó a sus seguidores de la plataforma china: "Deben pagar sus deudas".

"Al principio iba con mis pagos puntuales y a la mitad dejé de pagar. Pensaba 'era poquito'. Es muy tonto pensar así. Tenía 18 años, no es una justificación, pero bueno. Me siento avergonzado", agregó Yulai.

Por último, de nuevo junto a su compañero, el youtuber reveló: "Pensé que me iban a meter a la cárcel". "No iba a las tiendas por temor a que me detuvieran", agregó y su colega, que confirmaba las declaraciones, completó: "Yo lo molestaba, le decía 'ahí viene Coppel'. Y él se escondía".