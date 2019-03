Los médicos le dijeron a Joy Buckley que sólo había un 15% de posibilidades de ser madre, finalmente dio a luz a Harper, una niña que llego a este mundo pesando poco más de 7 de kilogramos y midiendo cerca de 59 centímetros (medida promedio de un bebé de 3 meses).

La mujer, quien junto a su esposo habían agotado todos los medios para ser padres, decidió adoptar a un pequeño, tras 7 años intentando concebir.

En 2016 Joy marcó un antes y un después, tras a dar luz a la bebé "más gorda" nacida en la ciudad, tomando los estándares de Medline, base de datos producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU, quienes consideran que cualquier recién nacido con más 5 kilos, se encuentra por fuera de la media.

Los tres profesionales de la medicina, quienes debieron asistir al espectacular parto, no salían de su asombro. Joy confesó: "Me siento como si me hubiesen chocado dos camiones" y agregó "Fue un poco violento, quedó atascada bajo mi caja torácica".

"Ya puedo caminar. Estoy tan aliviada de dejar de sentir esa presión", comentó la flamante madre, de 1.76m y 95 kilos. Según cálculos que escuchó de los médicos, en su vientre había fluido amniótico suficiente para dos bebés.

Tras consultar a los registros históricos de la ciudad de Nueva York, no se han encontrado aún registros de una criatura con más peso que Harper.