Fue a través de su cuenta de Twitter donde Florencia, una joven argentina, contó una increíble situación que vivió estando radicada en otro país.

Florencia vive hace casi tres meses en Estados Unidos y relató una vivencia poco normal en un tuit que no tardó en volverse viral. A través de un primer comentario, la joven contó cómo hizo para juntar 87 dólares en un boliche de Las Vegas.

“La gente en Las Vegas tira billetes de un dólar en el boliche como si no valieran nada. Obvio que yo, como buena argentina que soy, aproveché y me hice unos 87 dólares”, relató. Como era de esperarse, su comentario causó distintas reacciones en los internautas que, como siempre, no dudaron en dejar sus opiniones bajo el tuit principal.

Algunos usuarios supusieron que el dinero tirado por aquellas personas era la propina de los mozos del boliche, otros le aconsejaron que “se busque un trabajo digno”, también estuvieron los que aseguraron sentir vergüenza ajena por el comportamiento de la joven.

“No podés estar en Las Vegas y levantar eso. Es propina de los que laburan, mersa”, le contestó un usuario. Ella le respondió: “Estaba en un vip y no había mozos. La plata definitivamente no era propina”.

En la misma línea, otro usuario indicó: “Argentinos yendo a turistear al exterior como cirujas. Gracias, Alberto”. Pero Florencia también decidió contestar a este ataque y manifestó: “Vivo acá, crack. Nomás soy laucha y me gusta la plata gratis”.

“Conseguite un laburo y querete un poco”, le contestaron desde otra cuenta. “Gracias a que laburo me fui de vacaciones a Las Vegas”, remató Florencia.

La creadora del tuit inicial no quiso quedarse sentada leyendo todas las críticas recibidas por su accionar y compartió una reflexión: “Plata y vergüenza, nunca tuve, mirá si no me voy a guardar unos dólares gratis”.

“Fui con unas amigas y adentro nos invitaron al vip. La gente que estaba ahí era de mucho dinero. En un momento empezaron a arrojar billetes de un dólar al aire por diversión. No era propina y nos ofrecieron tirar dinero a nosotras también. Ellos nos dijeron que si queríamos nos quedáramos con los billetes”, explicó la joven para darle un cierre al tema.