La usuaria, bajo el nombre "Mia No Tuya", abrió una grieta entre los internautas de Twitter, al proponer el particular debate acerca de cómo va puesto el papel higiénico en el baño.

Sin dudas, hay dos bandos muy igualados cuando se trata de este tema, pero los del grupo 2 fueron los ganadores, luego de leer todos los comentarios. El debate que puso en la mesa la joven, generó un gran revuelo, alcanzando los 70.4 mil "Me gusta" y cientos de comentarios, los cuales aún continúan llegando.

"Me vine a vivir con mi novio y ya tenemos el primer dilema, apostamos una cena al que gane. ¿Cómo va el papel de baño? ¿1 o 2?", escribió Mia Toretto en su cuenta de Twitter, la cual tiene ya más de 15.8 mil seguidores, y ella misma considera su "diario de ocurrencias, no de confesiones".

El tuit viral obtuvo cientos de "Me gusta" y Retweets.

Como respuesta al dilema de la joven y su novio, un usuario decidió redoblar la apuesta y propuso una tercera opción para poner en papel higiénico en el baño.

@ponchovelezm generó una nueva grieta dentro del debate.

La nueva opción de "El Clush" obtuvo una buena respuesta, ya que muchos salieron a bancarlo. Además, en cuestión de minutos el tuit superó los 27.000 likes.

"Son jóvenes con sueños e ilusiones, el papel va sobre el tanque de agua", "Tú eres del 'team' que se acaba el agua de la nevera y no la recarga, o se la toma y deja 3 milímetros de agua para decir: 'como quedaba un poco, no la recargo'", "Así lo usamos quienes tenemos gatos", fueron algunos de los comentarios en respuesta de la opción alternativa que lanzó el usuario.

Por otro lado, la respuesta de otra usuaria también fue muy "likeada": "En la patente de 1891 dicen que para afuera, así que esa es la manera", escribió, junto a la imagen de la patente.

Su respuesta alcanzó más de 15 mil "Me gusta".

Ante la repercusión que tuvo su tuit, la usuaria, bajo el nombre "Princess Consuela Bananahammock", escribió dentro del hilo otra publicación, en donde, a modo de broma, sugirió: "Es mi momento, síganme en mi cuenta".

.

Un internauta no tomo tan bien la opinión de la joven, y no dudo en responderle: "Es mi baño, yo compré el papel con mi dinero, y si lo quiero poner como a mí me dé la gana, ¿por qué me debería importar una patente?", escribió indignado, y otro usuario le contesto: "tomate un té".

Asimismo, otra usuaria llamada Roma tampoco se tomó tan bien el tuit que muestra la patente e indicó: "Es un mito que porque en la patente está diagramado para afuera, así es como debe ir, ya que no está dibujado el agarre. Para mostrar el funcionamiento se tiene que dibujar así si o si".

Finalmente, el polémico dilema tuvo un bando ganador, ya que en el resto de los comentarios restantes, la opción 2 fue la más elegida. Esto quiere decir que la gran mayoría decide poner el papel higiénico "para afuera", la igual que lo indicó la patente en 1891.