Las redes dan para todo, incluso para que quienes tienen locas teorías encuentren un espacio para contarlas y encontrar quién coincida con ellas. Algo así parece haber sucedido en Twitter en las últimas horas con una chica que dijo haber encontrado un vínculo entre el día de la semana en la que alguien se corta el pelo y la posibilidad de que esa persona sea infiel.

Ella estaba intentando salir con un compañero de la facultad quien le aceptó la propuesta de verse, pero con la firme condición de que fuese un martes, ya que ese día sí se podía cortar su melena.

“Un pibe de la facu me dijo para vernos y me tiró ‘nos vemos el martes que me corto pelo así estoy lindo, porque los infieles se cortan los viernes’”, tuiteó Agostina y en cuestión de horas su publicación superó los 90 mil "me gusta".

Dijo que los infieles se cortan el pelo los viernes y se volvió viral

Al volverse tan popular su tuit, llegó hasta varios que tenían su propio punto de vista sobre la situación. Algunos opinaron que el chico solo le había dicho eso porque seguro que encontró una promoción o descuento en la peluquería justamente por ser martes.

No nos olvidemos de los peluqueros que atendieron así durante la cuarentena... ¿Qué día habrá sido? (Instagram).

Otros se lo tomaron con humor y agradecieron el hecho de que se les hubiese ocurrido "cortarse el sábado en la mañana la última vez". También hubo quienes pretendieron tomarse el posteo con seriedad y aseguraron que “está comprobado científicamente que para que el corte quede bien tiene que ser exclusivamente en viernes”.

Lo cierto es que finalmente no se supo si Agostina salió o no con el hombre de la teoría y mucho menos cómo le quedó el pelo, porque la autora del viral decidió eliminar el tuit e incluso borró su cuenta.

¿Cuál es el mejor día para cortarse el pelo?

Si bien hay muchos mitos alrededor de qué día es mejor hacerse un cambio de look, relacionados, ya sea con el cambio de luna y la marea o con una creencia religiosa, como puede ser el Día de Santa Rosa, los estilistas concuerdan en que no hay evidencia científica que lo respalde.

.

Sin embargo, hay especialistas que sí se atreven a mencionar cuál es la mejor época del año para hacerlo. "Sí que podemos recomendar los meses de febrero y marzo como los mejores para realizar un corte radical. En esa temporada del año el cabello crece con más fuerza y volumen y cualquier cambio que hagamos en nuestra imagen nos quedará mejor”, señaló Adolfo Remartínez, creador de Nuggela & Sulé a Hola.