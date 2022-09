Con el fervor del mundial y su llegada a la vuelta de la esquina, el fanatismo por Lionel Messi no hace más que entrar en ebullición, y las redes sociales lo reflejan. En este caso, un usuario de Twitter propuso un desopilante challenge con el crack como protagonista.

Un joven con el usuario @Bufilandia en Twitter, creó un desafío viral muy original, en el que básicamente los internautas tenían que “llegar hasta Messi” a través de fotos. Para comenzar, fue él mismo quien compartió su hilo conductor hasta el diez.

“Estamos jugando a esto con mis amigos y me parece expectacular: pueden llegar a Messi a través de una foto que tengan con alguien? Aquí el ejemplo”, escribió el joven, y compartió sus imágenes.

En la seguidilla, puede verse al chico con una foto junto al freestyler y rapero argentino Acru. En una foto posterior, puede verse al mismo músico en una postal junto al también freestyler Chuty. Luego, Chuty con el youtuber español Ibai y, por último, Ibai en una foto con Messi.

Estamos jugando a esto con mis amigos y me parece expectacular: pueden llegar a Messi a través de una foto que tengan con alguien? Aquí el ejemplo: pic.twitter.com/JBUs2FPT8K — Bufi (@Bufilandia) September 22, 2022

Explicada la propuesta, que recibió casi 1.000 respuestas, los usuarios se entusiasmaron y comenzaron a publicar sus propios challenges. Una joven compartió una foto con freestyler y rapero Wos, él con el también rapero Trueno, Trueno con Ibai, y el español con Messi, nuevamente.

Algunos emprendieron el challenge.

Otro joven también compartió su desafío. En la primera imagen estaba junto al cantautor Zambayonny; el músico con Pablo Lescano, y el cumbiero finalmente con Lionel Messi.

Los usuarios aceptaron el desafío.

Y una internauta enterneció a toda la red con su especial respuesta al desafío viral: “Mi papá y yo / mi papá y Maradona / Maradona y Messi”, escribió en el hilo. Su comentario recibió más de 2.000 “me gusta”.

Algunos de los desafíos.

La foto de "la Pulga" que revolucionó Twitter: Messi es humano

Un usuario de Twitter compartió en su cuenta una particular foto de Lionel Messi e hizo estallar la red: "Messi, el mejor jugador del mundo, comiéndose el cordón del buzo mientras la mamá no lo ve. No lo entenderías". El tuit obtuvo más de 90 mil likes, más de 5 mil retuits y miles de comentarios.

En la foto que pasó por todo Internet se lo puede ver a Messi esperando a Cecilia, su madre, mientras hablaba con Adrián Suar, el actor protagonista de la obra de teatro que habían ido a ver en Avenida Corrientes.

Las respuestas de los usuarios.

Lo que generó risas entre los seguidores del capitán de la Selección fue que, cuando se da vuelta para mirar a su mamá, estaba mordiendo el cordón de su buzo color blanco. ¡Cómo si fuese un niño!

"Hace absolutamente todo bien, el mejor jugador del mundo es un nene", fue el comentario de un usuario de Twitter. "Messiento un niño", dijo otro en un tono divertido.