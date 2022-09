La increíble travesía de un joven santiagueño se hizo viral en las redes sociales. Viajó a París para competir en el Mundial de Peluqueros, aprovechó que estaba cerca de la casa de Messi y le llevó un regalo especial que fue recibido por Antonela Roccuzzo en persona.

El protagonista de esta historia es Matias Agustín Rojas. El joven viajó la semana pasada a Francia para participar del Mundial de Peluqueros. En su itinerario tenía pensado ir hasta la casa de la Familia Messi, en la capital francesa, para entregarle un obsequio.

Tras finalizar en la 5ta posición en el certamen internacional, Matias aprovechó que tenía un tiempo libre y puso en marcha su objetivo de poder darle al rosarino un regalo que llevó especialmente desde su ciudad natal: un bombo personalizado con una gigantografía del "10", que realizó el luthier Luis Quiroga.

El joven descubrió dónde quedaba la casa de Messi en París, consiguió una bicicleta, cargó el instrumento musical y pedaleó unos 10 kilómetros hasta llegar a la residencia donde vive el astro argentino junto a su familia.

Cuando llegó a la entrada de la mansión, tocó el timbre, se presentó y explicó por qué fue hastas allí, pero luego sucedió algo que él no esperaba. Antonela Roccuzzo se acercó para recibir ella misma el obsequio y le agradeció por haberse tomado el tiempo para ir hasta su casa.

“Un poco más de 10 km en bici por Francia para llegar a la familia Messi y entregárselo. Gracias Antonella por tu humildad y recibirme. Gracias al gran artista Luis Quiroga por su trabajo en el bombo”, expresó Rojas en su cuenta de Facebook, en una publicación donde compartió unas fotos del regalo que le llevó al líder de la Scaloneta y una junto a Antonela.

Matías Agustín Rojas viajó a Paris para participar del Mundial de Peluqueros y aprovechó para llevarle a Messi un regalo, el cual lo recibió Antonella Rocuzzo (Imagen Facebook).

Matias cumplió su sueño por partida doble en estos días al haber podido representar al país gracias a su profesión y también al saber que su esfuerzo de haber mandado a hacer ese regalo especial para La Pulga y llevarlo hasta Europa no fue en vano.

Por últimos, el joven antes de emprender el viaje de regreso al país les agradeció a todos los que lo apoyaron para cumplir su sueño. "Quería agradecer a todos los que hicieron posible este sueño, espero no olvidarme de nadie. Agradecer a mi familia por apoyarme siempre, a mis clientes, a la escuela de Unión de Peinadores por integrarme al Equipo argentino, a las marcas que me ayudaron en el viaje, a todos los sponsor, y a cada una de las personas que me ayudaron y me depositaron dinero en mi cuenta: esto es de ustedes", valoró.