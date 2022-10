En las redes sociales, es muy usual que las personas compartan todo tipo de situaciones cotidianas, graciosas e incluso insólitas que deben pasar. Esta vez, fue una mujer quien contó en un video para TikTok el llamativo momento que protagonizó en un día normal de trabajo.

Michelle Serna es una mujer estadounidense de 24 años que vive en el estado de California. El 1 de agosto de este año, se encontraba en una videollamada con su jefe cuando, en un momento libre, aprovechó para prepararse un café. Sin embargo, no se imaginaba que al día siguiente sería despedida por un increíble motivo que se volvió viral.

Ella trabajaba hace 8 meses como líder de un proyecto para una empresa de Reino Unido dedicada al rubro de la tecnología. Por el cambio de horario entre continentes, la reunión se estaba realizando a las 4 de la mañana (hora de Estados Unidos).

Cuál fue el motivo por el cual despidieron a la mujer que contó la secuencia en TikTok

En su cuenta personal "brokeasshorsegirl", contó que la echaron por un error que cometió. Resulta que cuando quiso preparar el café, se olvidó de colocar la taza en el lugar adecuado para que se llene y encendió la cafetera. Entonces, el líquido se volcó por todas partes. Michelle se lo tomó como un hecho cómico y lo compartió en TikTok, pero no se esperaba las consecuencias.

"Me despidieron de mi empleo remoto, con un sueldo de seis cifras, porque publiqué un video de TikTok en Internet. No utilicé mi gran cerebro para caer en el hecho de que, por al sonido del video, se puede escuchar a mi jefe hablando, porque estaba en mi reunión semanal de equipo", aseguró la mujer.

Y continuó: "Mis compañeros hablaban de cosas que no tenían nada que ver conmigo. Por eso me fui, filmé un video del café desparramado en todas partes, giré la cara en dirección a la cámara y grité 'maldita sea'. Pausé la grabación, la subí a la red social y la compartí, pero no me di cuenta de que se escuchaba la reunión de trabajo. No pensé en ello hasta el día siguiente".

Lo pensó recién cuando recibió una llamada de Recursos Humanos: "Me dijeron: 'Alguien nos envió este video y te vamos a despedir de la empresa inmediatamente por negligencia grave'", expresó. Además, contó que el argumento fue que, al publicarlo, "expuso una conversación confidencial" sin el consentimiento de su jefe ni de sus compañeros de trabajo.

Michelle, por su parte, insiste con que en ese momento sus compañeros estaban hablando "de cualquier cosa", y no de algo confidencial. "Apenas se los escucha de fondo, pero, desgraciadamente, consideraron que era motivo suficiente para despedirme y lo hicieron. Solo me queda aceptarlo. Se trató de un descuido, lo acepto en su totalidad", indicó.

Cuando se enteró, la protagonista de la secuencia se indignó, lloró durante un rato y luego eliminó el video de su cuenta de TikTok. "Me sorprendió que algo minúsculo los llevara a despedir a alguien que acaba de recibir un aumento de sueldo. No estoy del todo de acuerdo con el motivo del despido. Cometí un error y debí tener más cuidado", detalló la mujer.

En la actualidad tiene un emprendimiento propio y se dedica a brindar servicios de software para empresas: "La noche anterior a mi despido, una persona me sugirió: 'Deberías lanzar esta compañía y enfocarte en ello completamente'. Y yo contesté: 'no, tengo un buen trabajo'. 12 horas después, me despidieron. Si no es una señal del universo, entonces, no sé qué es", finalizó.