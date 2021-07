Con el inicio de la segunda mitad del año llegó el frío, las nevadas, nuevas cepas de coronavirus y, como siempre, los memes de Julio Iglesias. En redes sociales como Twitter e Instagram, inundar los feeds con las hilarantes fotos del artista español ya es tradición pero, ¿que tiene el cantante para decir del fenómeno viral su protagonista?

Allá por el año 2015, el Iglesias habló de los memes con su cara durante una entrevista con la revista Hola. Aunque el fenómeno comenzó en Latinoamérica no tardó en esparcirse a los demás países de habla hispana, incluyendo su patria.

Para el momento de la entrevista la tradición ya se había afianzado en las redes sociales, y en esa época reinaba la imagen donde Julio posaba de frente a la cámara señalando con el dedo índice, que los twitteros acompañaron con la versátil frase "Y tu los sabes".

Julio Iglesias en 2015, imitando el meme con su imagen.

En la entrevista el cantante, de entonces 72 años de edad, responde resignado a la pregunta sobre el fenómeno viral: "Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos", dijo, con cierto grado de aceptación. "No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa", agregó.

Meses después la pregunta resurgió frente al cantante de Madrid en una entrevista con el diario La Sexta, donde su respuesta fue simila: "¿Hay chicos que me conocen por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas", rescató. "No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables, que no me gustaron, eso pasa siempre, pero hay cosas muy simpáticas".

.

En ambas entrevistas Iglesias respondió con seriedad a la hilarante movida, siempre resaltando lo bueno del momento viral: "Y sobre todo si eso sirvió para que chiquillos de 15 años me hayan conocido, pues encantado de la vida", concluyó.

Julio (Iglesias) 2021: frío, Covid y Mirtha Legrand

La edición 2021 de la tradición viral dejó remarcables momentos en todas las redes sociales. Como es el caso con muchos memes, los usuarios hablaron de actualidad a través de las inofensivas imágenes:

Los internautas hablan de Covid a través de los memes de julio.

Uno de los temas más populares fue, por supuesto, la pandemia del coronavirus. Internautas aprovecharon la ocasión para recordar que la Argentina aún no está fuera de peligro, argumentando que el mes de julio verá la llegada de nuevas cepas del Covid-19.

La ola polar también apareció en el fenómeno viral.

Otro tópico presente fue el clima. Aunque puede parecer supérfluo, la ola polar que castiga al territorio argentino llamó la atención de los usuarios. Varias imágenes de las nevadas que trajo 2021 se volvieron virales en las redes, y con la llegada de julio aparecieron los memes.

Por último, la movida viral recibió una inesperada invitada en Instagram. La reina de los almuerzos, Mirtha Legrand, se sumó al fenómeno publicando una foto junto al cantante español en su cuenta oficial.

La publicación recuerda la visita del ícono musical a su programa en el festejo de los 500 episodios, y no tardó en volverse viral en las redes sociales.