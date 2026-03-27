a Selección Argentina tuvo un partido para el olvido pero los memes fueron una fiesta

La Selección Argentina no mostró su mejor nivel. Ante Mauritania, un equipo africano que lleva siete encuentros sin conocer la victoria, la actuación del último campeón del Mundo fue chata, pobre, deslucida y, en el segundo tiempo, aburrió.

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Es por eso que las reacciones de los fanáticos en las redes sociales no tardaron en aparecer y allí, los hinchas del elenco nacional explotaron ante el muy mal partido que se jugó en una Bombonera, que no estuvo repleta dado el excesivo precio de las entradas. Con sus habituales memes, los simpatizantes se enojaron con la pobre performance.

Cuando dentro de 10 días te llegue el resumen de la tarjeta con 600 lucas de Argentina- Mauritania pic.twitter.com/Gkorb3UE51 March 28, 2026

España en la finalissima nos hacía 5 pic.twitter.com/cWAHWQc9Ji — Juan Albor (@Portthos) March 28, 2026

Aca se fue a la mierda el partido pic.twitter.com/hTaRKAE23M — %uD835%uDDD9%uD835%uDDFF%uD835%uDDEE%uD835%uDE00%uD835%uDDF2%uD835%uDE00 %uD835%uDDF1%uD835%uDDF2 %uD835%uDC16%uD835%uDC04%uD835%uDC04%uD835%uDC04%uD835%uDC04%uD835%uDC08%uD835%uDC08%uD835%uDC08 %uD83E%uDD1F%uD83D%uDD25 (@tintincho_) March 28, 2026

Que fue ese segundo tiempo pic.twitter.com/0ivubLvKrK — %u2B50 Die %u2B50 go %u2B50 (@DiezYDie) March 28, 2026

- Pagamos 90 Lucas para esto?



- Yo pagué 150! pic.twitter.com/4hLt8VuOa8 — SKOT%u2728 (@CusAngelicIdol) March 28, 2026

No te puede meter gol Mauritania.... NO TE PUEDE METER GOL MAURITANIA pic.twitter.com/GPiAoXZjTX — %uD835%uDE48%uD835%uDE56%uD835%uDE67%uD835%uDE5E%uD835%uDE56%uD835%uDE63 (@NicolasRpj22) March 28, 2026

Smells like 2002 spirit pic.twitter.com/vRt6nvhFAa — Jonathan Infante (@El_Noventero) March 28, 2026