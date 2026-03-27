REDES SOCIALES
a Selección Argentina tuvo un partido para el olvido pero los memes fueron una fiesta
El elenco nacional jugó muy mal. Con una performance pobrísima, los dirigidos por Lionel Scaloni desentonaron y los fanáticos explotaron.
La Selección Argentina no mostró su mejor nivel. Ante Mauritania, un equipo africano que lleva siete encuentros sin conocer la victoria, la actuación del último campeón del Mundo fue chata, pobre, deslucida y, en el segundo tiempo, aburrió.
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Es por eso que las reacciones de los fanáticos en las redes sociales no tardaron en aparecer y allí, los hinchas del elenco nacional explotaron ante el muy mal partido que se jugó en una Bombonera, que no estuvo repleta dado el excesivo precio de las entradas. Con sus habituales memes, los simpatizantes se enojaron con la pobre performance.