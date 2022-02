Como es frecuente, apareció en las redes sociales un nuevo desafío viral. Algunos son muy recordados como fue el del color del vestido, por ejemplo, que generó una repercusión pocas veces vista. Ahora, todo Twitter enloquece con un nuevo reto. Esta vez se trata de una imagen borrosa y la pregunta es clara ¿qué número ves?

Si bien parece algo sencillo, no es nada fácil- Muy pocos son los que logran acertarlo de inmediato y cientos de miles de usuarios expresaron en las redes sus respuestas minuto a minuto. Siempre con la seguridad que es la correcta y hasta ahora cuesta muchísimo encontrarla. Quizás por eso se haya viralizado esta vez y las otras también.

La usuaria @srta_rous en Twitter fue la primera en postear el desafío en su perfil, sin la respuesta y sin advertir, tras las variadas respuestas que recibía, quien había acertado. En sí, hablamos una imagen en blanco y negro con forma de espiral y unos números transparentes, aumentando la complejidad del problema.

El posteo causó diversas reacciones e inclusive mucho enojo. Entre los tantos resultados que usuarios consignaron como “correctos”, se repitieron estos: 3452839, 628, 528, 1528 y 538. Ni siquiera ante la catarata de respuestas la usuaria original reveló el misterio. “¡Esto es una paranoia! Cada vez veo más números”. A su vez, otro usuario de Twitter mencionó: “45823, ayer solo veía 5823. Voy mejorando”. ¿Habrá respuesta correcta?

¿Quién de ellos es el “pobre” en la cena? Otro acertijo viral

Otro reto viral que revoluciona las redes es el de un grupo de personas que se muestran muy contentos en la cena, pero alguno no estuvo de “gala”. Recordá que podés responder el desafío lógico resaltando un mínimo detalle y cuanto antes.

La diferencia entre una persona minuciosa y una que no lo es logra resultados que marcan la realidad de este acertijo, el cual es dar con la persona más “pobre” que fue a la cena lo más rápido posible. Así que tomate más tiempo si es lo que realmente necesitas para hallarlos y luego reta a tus amigos. Los dejarás sorprendidos.

Pero bien, ahora solo deberías tener dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: aquellas son sí o no. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.