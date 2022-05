Quien no se tropezó alguna vez de la forma más ridícula que cualquiera podría imaginarse. Distintas situaciones insólitas se viralizan en las redes sociales y provocan cientos de comentarios y memes. En esta ocasión, una usuaria de Twitter contó qué le dijo un nene cuando se cayó en la vereda y lo quiso ayudar.

El tuit se volvió viral rápidamente por la tierna respuesta del niño y llegó a más de 125 mil "me gusta", más de 3000 retuits y más de 300 tuits citados en la red social del pajarito.

Quien subió este posteo fue la usuaria @Lalysaanchez, quien escribió en su cuenta de Twitter: "Fui a comprar y el nene que estaba saliendo se cayó al frente mío, lo quise ayudar y me dijo 'que culiau, boló, cómo me voy a caer, ya tengo 7' y se fue".

Ante eso, los demás usuarios de las redes sociales publicaron sus comentarios al respecto. "Jajajajajaja y yo con 23 lpm, cada vez más grande y más bol..."; "Lo obligaron a crecer muy rápido", Jaja, tuvo una vida muy dura"; "Tengo 24 y sigo cayendo, en sus mentiras. Lastimarse es el primer paso de la vergüenza", "No bueno, vivís en una tira de Mafalda"; "Jaja, se ríe de sí mismo con 7 años. Un crack. Entendió todo".

Además, otra usuaria contó su experiencia personal y también obtuvo cientos de "me gusta". "Hermanas de chiquita (hija única), full pendeja malcriada, literalmente que si me caía me tiraba a llorar y esperaba a que alguien me levante como si fuese su culpa", dijo sobre cómo era ella.

Perdió dos buzos en el colegio y la mamá le encomendó la misión de recuperarlos: el resultado fue desopilante

Hace unos días, una mujer en Twitter compartió una historia divertida sobre algo que había hecho su hijo, estudiante del colegio primario. Su tuit al final del día cosechó más de 93 mil “corazones” y provocó varias interacciones con otros internautas.

Se trataba de una escena con la que muchos se sintieron identificados por ser un clásico de la infancia. En su tuit, la usuaria escribió: “Hijo perdió dos buzos del colegio. Hoy lo mando con un tercero y con la misión de recuperar los otros”, empezó su explicación.

Sin embargo, cuando su hijo regresó de la escuela, indicó que el nene apareció con uno de los buzos que había perdido anteriormente y otro en mano. “Pregunto por el que llevó hoy: ‘Ese lo perdí’”, apuntó Sol.

La graciosa situación que protagonizó su hijo parece no ser la única, ya que una vez publicado ese tuit, decenas de personas se animaron a contar experiencias similares de sus nenes y objetos personales extraviados a la hora de mandarlos al colegio u a otra institución.

“¿No lo estará prestando a algún compañerite y no te quiere decir por algo? Estoy pensando cosas porque tres buzos, amigo, indefendible”, “Soy maestra, creía haberlo visto todo hasta que un día un niño se fue sin una zapatilla”, “Mi hijo está en segundo grado. Todos los días pierde algo.”, “Bueno. Cumplió. Recuperó los dos buzos perdidos. Vos no especificaste nada respecto del tercer buzo”, expresaron muchos usuarios copados con la temática que se creó alrededor de la anécdota primera. ¿Te pasó", fueron algunas de las respuestas.