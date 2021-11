Una mujer vivió una desagradable situación en el local de una reconocida marca de ropa y su experiencia fue compartida en Facebook y causó indignación: el posteo que se volvió viral muestra el indignante mensaje que le escribieron en el ticket.

El episodio ocurrió en un shopping ubicado en el centro de la Ciudad de México y además sucedió en el medio de un creciente enojo de los consumidores por las pesimas experiencias de compras que se vivieron durante los últimos días de promociones en ese país, conocidos como El Buen Fin.

El hecho fue exhibido en las redes por una usuaria de Facebook, cuyo nombre de perfil es Toshio, quien relató que el pasado 15 de noviembre, su amiga, identificada como Lorena M., visitó el local para comprarle prendas a sus hijas, aprovechando las rebajas que tenía la cadena en esos días.

Tras realizar las compras, la mujer salió con sus dos hijas y comenzó a sonar la alarma del establecimiento, por lo que regresó para que el guardia y el cajero del lugar la revisaron. Al no encontrar nada sospechoso le permitieron retirarse, pero casi de inmediato un seguridad la alcanzó y le pidió revisar su mochila.

"Ella le dijo que no, que ya le habian revisado sus cosas y que no tenían derecho a molestarla, el de seguridad la insulto y le dijo que era una pinche ratera y que abriera la mochila o hablaba a la policia", relató su amiga en el posteo.

Pero el enojo de la mujer creció al descubrir le rayaron el ticket y le pusieron "ROBO" en grande, a pesar de que ella habia pagado por las dos prendas.

A continuación, Toshio subrayó que este tipo de prácticas son comunes por parte de esta marca: "No tienen un poquito de criterio para tener personal, discriminaron a mi amiga por no ir 'arreglada', la acosaron sin importar que iba con sus hijas, sin importar que traia sus dos tickets y las cosas que pago coincidian, no entiendo porque el maltrato".

Denuncias de discriminación en México

Una mala experiencia de compra puede perjudicar a una marca en particular, pero cuando este tipo de practicas se vuelven habituales evidencia un problema grave. Algo que suele dununciar el famoso actor Tenoch Huerta, a través de las redes sociales, para impulsar una agenda en contra de la discriminación.

El artista aseguró que cada vez falta menos para fin de año, donde se estigmatiza a las personas de piel morena en los shoppings, desatando una fuerte conversación social por las opiniones que generaron sus publicaciones.

Llegó la bonita época del año en que los prietos seremos seguidos en todos los centros comerciales, nos pedirán los tickets de compra y revisaran las bolsas; preguntaran si tienen saldo nuestras tarjetas de débito y nos mirarán con desconfianza cada que entremos a lugares fifís�� — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) November 17, 2021

De acuerdo a un estudio realizado por Ipsos, que analizó cuál era la expectativa del consumidor ante las marcas respecto a la postura que esperaban de ellas en contra del racismo en México, reveló datos alarmantes.

La mayoría de ellos dijo esperar empatía hacia las personas que sufren discriminación, mientras que un 35 por ciento pidió que estas hicieran declaraciones en contra de estas prácticas, mientras que un 36 por ciento de los consumidores encuestados dijo esperar mayor participación en campañas educativas contra el racismo sistemático.