Un joven empleado de una empresa mexicana que comercializa yogures helados denunció a sus patrones por haberlo discriminado por usar delineador para ojos, durante su jornada laboral. Tras la denuncia, su reclamo viralizó en Twitter.

Entre los argumentos que el joven utilizó para sustentar su justa queja, se encuentra que en el contrato no existía ningún tipo de cláusula que le prohibiera a los hombres la posibilidad de maquillarse.

El joven denunciante, llamdo Iván Cortés, comenzó su relato diciendo que en su trabajo labora con dos chicos "héteros", que hacen que no se sienta tan cómodo a la hora de compartir la jornada. Sin embargo, un día le tocó cubrir el turno a él solo, por lo que decidió ir maquillado al trabajo.

Lo que empezó a ponerse raro fue cuando se me quedó viendo y me dijo de forma muy fría y cortante: "no puedes venir así, y te encargo que no vuelvas a venir así". Después me preguntó por el gerente y le dije que no iba a ir ese día. pic.twitter.com/SVakxYRotI — Iván Cortés ☀️ (@ivan_corthdz) November 3, 2021

Según continuó en su cuenta de Twitter, el jefe distrital de las sucursales de la yogurtería "Nutrisa" lo llamó para avisarle que una persona nueva de recursos humanos iba a presentarse al local para supervisar que todo esté en orden. Por lo tanto, el empleado comenzó a limpiar y ordenar todo para dar la mejor impresión.

En el instante en que el supervisor llegó al negocio, el chico se encontraba acomodando cosas y luego le tocó atender a una clienta. Cuando finalizó, el superior se presentó y le reprochó que no tenía puesto el barbijo, por lo que el joven pidió disculpas y, sin más que decir, se colocó la prenda sanitaria.

"Ese día se me olvidó quitarme los aretes y dije, ah, no hay problema, me hizo quitármelos y ya, todo normal porque sabemos que no podemos traer eso", contó el usuario en su cuenta de la red social del pajarito, en la que también explicó cómo surgió el problema de discriminación que había sufrido. "Lo que empezó a ponerse raro fue cuando se me quedó viendo (el supervisor) y me dijo de forma muy fría y cortante: 'No puedes venir así, y te encargo que no vuelvas a venir así'. Después me preguntó por el gerente y le dije que no iba a ir ese día", relató el empleado de la empresa mexicana Nutrisa.

Al otro día, Cortés fue nuevamente maquillado al trabajo y el gerente le dijo: "Ese maquillaje, ya se te había dicho que no puedes venir así. Hazme el favor de despintarte". Ante eso, el joven tomó coraje y dijo que no se lo iba a sacar porque, además de no querer hacerlo, tampoco podía, ya que el cosmético era a prueba de agua.

Por su parte, el gerente del lugar le advirtió que si al otro día iba maquillado le iba a labrar "un acta". "Bueno, me subí a comer y a chillar tantito. Entre rabia, indignación e impotencia. Pues en eso pensé, claro, que me ponga el acta, y así tengo como denunciar este pedo", continuó el joven, quien luego se lamentó: "Fallé en convencer al gerente de poner el acta, que porque iba a darle problemas a él, que porque todo el "establishment" de la empresa iba a saber… que si problemas con la distrital (que también lo presiona mucho a él), que si problemas con RH, en fin, no se pudo".

Y pues bueno, ya denuncié a la empresa ante COPRED por la clara discriminación que ocurrió hacia mi persona. pic.twitter.com/jHuDTnYhWh — Iván Cortés ☀️ (@ivan_corthdz) November 3, 2021

Finalmente, el empleado denunció a la empresa mediante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) - que es un organismo similar al INADI en nuestro país-, ya que argumentó que en ninguna parte del contrato "se específica que ni hombres ni mujeres pueden venir con maquillaje" y, por otro lado, vio a muchas compañeras pintadas también con sombras.

Pese a la denuncia, el joven no sólo fue discriminado nuevamente, sino también fue amenazado a través de un mensaje de WhatsApp que recibió de la gerencia, que decía: "¡Ojo, no quiero quejas” Si alguno tiene quejas será suspendido sin goce de sueldo! ¡Mejor asegurémonos que los clientes molestos se vayan satisfechos! Ojo con la actitud".

¿Dónde denunciar ante un acto de discriminación?

Si te discriminaron, comunicate con el INADI a través de la linea de Asistencia a Víctimas de Discriminación, Racismo y Xenofobia: 168. También podés realizar la denuncia mediante el correo electrónico de atención al público: 0800@inadi.gob.ar. Telefónicamente, podés consultar o denunciar todos los días de 9 a 19 hs, incluyendo sábados, domingos y feriados.

Las personas sordas pueden mandar video en Lengua de Señas Argentina (LSA) por WhatsApp al 11 4404 9026.

En caso de atención presencial en la sede central del INADI, Av. de Mayo 1401 (CABA), se podrán realizar consultas o denuncias de lunes a viernes de 09 a 14 hs.