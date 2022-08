El aumento de los precios en la indumentaria cada día es más notorio, sin embargo, hay quienes se aprovechan de ello para su propio beneficio. En esta ocasión, una chica compartió su indignación, luego de comprar un top a 4.000 pesos y encontrar un insólito detalle que se le “escapó” a la encargada. ¡Mirá la historia!

Cada día se conocen nuevas anécdotas en las redes sociales, algunas de ellas son positivas, mientras que otras suelen funcionar como una propia catarsis de los usuarios. Agostina García pertenece a este último grupo, tras publicar el disgusto que le causó un local de ropa, a través de su cuenta personal de Twitter.

Lo que no se esperaba es que su historia generará tan alto nivel de repercusión, ya sea por quienes compartieron su indignación como por aquellos que cuestionaron su compra. Al día de la fecha supera los 330 comentarios y los 69.000 me gustas.

“Me compré un top por $4.000 y la mina del local se ve que se olvidó de sacarle el preció”, comenzó a contar @agosgarcíab, y remató enfurecida con la amplia diferencia: “500p le salió en flores, no puede ser”.



El tweet que se volvió viral.

Su anécdota no tardó en viralizarse en Twitter, donde recibió adversas respuestas como: “Primero y principal, cómo vas a pagar un top a 4.000 pesos, estás loca hermana”; “A ella la aplaudo, por gente como vos (privilegiada me imagino), puede revender a ese precio”; “Te vieron la cara, no están ese precio”, entre otros.

Sin embargo, muchos avalaron su indignación y aseguraron que “no todos tienen el tiempo para invertir yendo a Flores o La Salada”, en busca de precios más económicos. Así como también, compartieron sus propias experiencias de sobreprecios como Ramiro Nicolás:

Otras experiencias con sobreprecios en indumentaria.





Los aumentos en la indumentaria

Con una inflación del 7,4% en julio, según los cálculos del INDEC, cada día es más difícil reconocer cuáles son los precios correctos o si están sobre facturados por los comerciantes. No obstante, el rubro de “prendas de vestir y calzado” fue uno de los más afectados en el último año.

La indumentaria aumentó el 100% en los últimos 12 meses y alcanzó la suba más alta en 30 años. En el mes de julio, registró un valor por encima del nivel general de la inflación, con un incremento de precios del 8,5%.

A su vez, en un informe realizado por Crónica, se especifica que en los negocios de marca radicados en shoppings los precios de un top pueden alcanzar hasta los 24 mil pesos. Mientras que, en otras tiendas menos tradicionales, van de 7 mil a 13 mil pesos.