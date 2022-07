Esta increíble historia comenzó en Twitter cuando un chico de 22 años llamado David Bonilla contó que se había quedado encerrado dentro en la oscura formación, que se encontraba en una de las cocheras de la línea, luego de quedarse dormido. El joven pidió ayuda a través de la red social del pajarito y alarmó a todos de lo que le estaba pasando.

¿Quién nunca se durmió en el transporte público? A raíz de la vida acelerada que vivimos en la actualidad, es casi cotidiano tomarse una siesta de ida o vuelta al trabajo. No se puede negar que uno de los miedos más grande de las personas que viajan largas distancias para ir a laburar es pasarse de su estación o parada y despertarse en un sitio totalmente desconocido. Seguramente a muchos pasaron por ese momento de sentirse perdidos luego de quedarse "lonas" en el colectivo o tren, pero dudo que hayan tenido la mala suerte que tuvo este usuario.

@metrovalencia Me he quedado dormido en el metro en mi trayecto y he acabado encerrado y nadie viene a buscarme! Ya he llamado a emergencias. ¡Ayuda!. pic.twitter.com/a3tx0ywQUl — DAVID (@VALENCIANODAVID) July 26, 2022

Bonilla escribió en su cuenta "@metrovalencia, me he quedado dormido en el metro en mi trayecto y he acabado encerrado y nadie viene a buscarme!", y sostuvo "Ya he llamado a emergencias. ¡Ayuda!". Asimismo, el cibernauta subió una foto del vagón donde se encontraba varado. Rápidamente, su publicación se volvió viral y miles de personas pidieron que lo "salven".

Por unas horas no se supo nada más del protagonista de esta historia, hasta que aparecieron video del chico contando todos los detalles de lo sucedido. "Yo cogí el metro, cansado, a las 23:50 en Manises. Estaba reventado" y continuó "La última vez que tuve consciencia fue cuando iba por Ángel Guimerá, recuerdo que eché la vista y pensé que falta un ratito, pero cuando abrí los ojos estaba a oscuras en el subte".

En un primer momento, entro en shock y quedo inmóvil junto a la puerta. Luego, le agarro desesperación por el encierro y grito, pero nadie lo escucho. Después lo pensó con calma y decidió llamar a emergencia con la poca señal que tenía. "Llame a la policía local y no me atendía nadie", comentó Bonilla quien, a raíz de esto, decidió pedir ayuda a través de redes. Acto seguido, explicó "No quise esperar más y llamé al 112".

Finalmente, el joven logró salir del subte gracias a la ayuda de personal de seguridad. No sabe bien la cantidad de minutos que estuvo encerrado en la cochera. El joven explicó que durante ese tiempo estuvo pensando mucho y trato de ser positivo. De hecho, aclaró que sintió cierta vergüenza, pero que no se asustó.