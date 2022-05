En las redes sociales, los usuarios suelen compartir distintas anécdotas de su cotidianidad. Algunas de ellas son tan insólitas que se vuelven virales. En ese sentido. Un joven reveló que se quedó dormido mientras regresaba a su casa en colectivo y pasó toda la noche encerrado en el interno hasta que comenzó el servicio el día siguiente.

El protagonista de este insólita historia es un chico llamado Zair Palamarevich, quien utilizó su cuenta de Twitter (@zairchop) para relatar lo que sucedió mientras volvía del club durante la noche.

"Me dormí en el colectivo después del club y el chofer me dejó adentro encerrado hasta las 7:20 que sale de la parada", expresó el usuario, que compartió dos imágenes para legitimar su relato. Una de las imágenes es del interno completamente vació y otra de su rostro de "recién despertado".

me dormi en el colectivo despues del club y el chofer me dejo adentro encerrado hasta las 7:20 que sale de la parada pic.twitter.com/ozl0PqCmb9 — zpala (@zairchop) May 14, 2022

La publicación despertó un sinfín de comentarios de los usuarios y no pasó mucho tiempo en volverse viral. Tanto se viralizó el tuit del joven, que al parecer la historia le llegó a su papá, quien en vez de comprender lo que le sucedió, optó por burlarse de él.

En la captura de chat que mostró el muchacho en su cuenta en la red social del pajarito, se ve que su padre le explicaba cómo se enteró de su odisea en el colectivo y le dijo: "Boludón".

Por su parte, varios usuarios le recomendaron que denunciara al chofer y a la empresa por haberlo dejado por horas encerrado en la unidad. Sin embargo, el joven salió a aclarar que el conductor lo que hizo fue ayudarlo porque sino se hubiese quedado en la calle durante la madrugada y por eso le pidió quedarse en el interno hasta que amaneceria.

"Con respecto al tweet anteerior, aclaro que yo le pregunté al chofer si me podía quedar adentro del colectivo hasta las 7:20 para que no me pase nada. El chofer me ayudó dejándome adentro". aseguró.

con respecto del tweet anterior, aclaro que yo le pregunte al chofer si me podia quedar adentro del colectivo hasta las 7:20, para que no me pase nada, el chofer me ayudo dejandome adentro — zpala (@zairchop) May 15, 2022

"El chofer `Héroe o amenaza", "A mi me pasó. Un amigo colectivero me dijo que ellos intentan despertarte. Si no pueden, te dejan ahí encerrado. Más que nada se fijan que no estés muerto. Les pasó muchas veces". "Más seguro en la estación que empedo por ahí", "Por qué siento que esto podría pasarme", "Al menos no terminaste en la última del 273, que es el cementerio de La Plata", fueron algunos de los comentarios que obtuvo el tuit que posee más de 56 mil me gusta y cerca de mil retuits.

Mirá las mejores reacciones al viral de Twitter