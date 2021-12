No era la primera vez que se planteaba en las redes sociales la discusión acerca de la responsabilidad afectiva y si estaba bien o mal el “ghosteo” en una relación virtual. Este último término se utiliza hace pocos años para definir a aquellos actores en un vínculo que, de un momento a otro, deciden dejar de hablarle a la otra persona con la que compartieron intimidades por chats virtuales sin explicar el motivo.

Una usuaria de Twitter inició el debate una vez más en el Día de los Inocentes –el pasado 28 de diciembre- de la siguiente manera y desató una ola de respuestas, críticas y argumentos a favor y en contra: “Igual nunca entendí el terror ese al ghosteo qué prefieren ustedes que les digan "mm no, la verdad que no me gustaste?", expresó “@claricechurros” en su posteo. Veloz como la luz, su tweet cosechó más de 27 mil “likes”, y numerosas “citas”, “retweets” y contestaciones”.

Igual nunca entendí el terror ese al ghosteo qué prefieren ustedes que les digan "mm no, la verdad que no me gustaste?" — Muñeca Brava (@claricechurros) December 29, 2021

Entre las numerosas respuestas se encontró una anécdota que no pasó desapercibida. Se trataba de la cita –un retweet con respuesta- de “@roosariopresa”, quien habló de una tragicómica situación en el plano del corazón relacionada con este planteo.

Según relató la usuaria, este 2021 empezó una relación virtual amorosa con un chico a través de la conocida aplicación de citas Ok Cupid, pero cuando intentó concretar un encuentro personal tras varios diálogos cariñosos, sintió un brutal “ghosteo” por parte de su interlocutor.

“Me dejó plantada”, apuntó la chica, pero a continuación brindó una justificación que dejó a más de uno con piel de gallina: “después de semanas me enteré que tuvo un accidente yendo a la cita, y se murió”, aclaró la twittera.

Captura de pantalla del tweet de @roosariopresa.

Su respuesta alcanzó en pocas horas muchas interacciones de otros usuarios. “Te ghosteó tanto que se volvió un fantasma”, bromearon unos internautas. Otros se apiadaron de la joven y le contaron situaciones similares, y otros simplemente le preguntaron si hubiera preferido “ser ghosteada” y jamás enterarse del motivo detrás del “fallido” de su cita.