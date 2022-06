Muchos usuarios utilizan las redes sociales como fuente de información. Incluso, para enterarse de las más cómicas o dolorosas infidelidades. En este caso, fue una usuaria de Twitter quien compartió la terrible “traición” de un chico a su pareja, mientras cenaban juntos en un restaurante.

El incomprensible hecho sucedió el pasado sábado, en el comedor “Las Olas”, ubicado en la ciudad de Cádiz, España. Cuando el joven creía que todo había pasado desapercibido y nadie se había percatado de su desleal acción, fue @camomilawhite, abogada laboral, quien reveló el lado secreto de la historia.

Sin embargo, en esta oportunidad no se trató de un conflicto o ruptura amorosa, sino más bien de una dolorosa traición con su plato de comida. “Si tu novio estaba el sábado (18 de junio, sobre las 21:00) en “Las Olas” de Getares y tú te fuiste al baño…” comenzó la usuaria a través de su cuenta personal de Twitter.

“Quiero que sepas que, mientras no estabas, cogió una croqueta de tu plato. Twitter, haz tu magia”, reveló la española, con humor. La divertida anécdota se viralizó rápidamente en redes sociales, por todas aquellas y aquellos que comprendieron la “gravedad” del asunto.

Tweet viral sobre una dolorosa y divertida traición.

La repercusión a la dolorosa “traición”

Con más de 3.700 retweets y 31 mil me gustas, la historia llamó la atención de los demás usuarios. Principalmente, por la novedosa utilización del recurso, ya que ese estilo suele aplicarse para revelar una verdad asociada a la infidelidad.

Son muchas las personas que comparten los engaños entre parejas que ven por la vía pública. Por ejemplo, @alejadrafm01 difundió una traición con el único objetivo de que la información le llegue a la perjudicada:

Tweet viral sobre engaño amoroso.

En este caso, la gravedad del asunto varió de eje, pero no tardaron en llegar los mensajes de apoyo a la chica afectada. Aunque también premiaron los de indignación: “Si no las tenía contadas, merece tener ese novio”; “Si vas al baño habiendo croquetas te mereces todo lo que te pase”; “uno no se puede fiar ni de la pareja”.

También, aparecieron los memes ilustrando al pibe que robó la croqueta. Fue @JaviMetaal quien compartió: “- ¿PERO QUÉ HACES? - N.. no es lo que parece”