Fue en el programa de radio Nadie dice Nada donde Nicolás Occhiato presentó dos nuevos conceptos que dividen a los usuarios en redes sociales.

Galanes y neo galanes, esa es la cuestión. El ex Bailando por un Sueño y actual conductor de Nadie dice Nada basó su hipótesis en los comportamientos y actitudes de los hombres y comenzó a describir a sus compañeros de piso, Nacho Elizalde y Agus Franzoni, para explicar el concepto de neo galán.

"Ustedes son dos exponentes de los neo galanes. Te vestís raro, andás con anteojos a las 10 de la mañana dentro de una oficina, te teñís el pelo de color. Somos distintos, no digo que una cosa esté bien o mal", empezó diciendo Nico.

Pero eso no fue todo, sino que después continuó diciendo: el neo galán sabe de astrología, demuestra sus "vulnerabilidades" e inseguridades para conquistar, tiene muchas amigas y además conoce perfectamente numerosos sitios gastronómicos de la ciudad.

Seguida a esta descripción, vino un breve ping pong de preguntas y respuestas en el cual Occhiato le pregunto a Nacho recomendaciones gastronómicas.

“¿Me quiero tomar un café en colegiales?”, lanzó el conductor y Nacho respondió “Verdín”. “Quiero comer pasta en Palermo” y su compañero recomendó “Il Ballo del Mattone”. Por último, para probar que es teoría es correcta, Nico exclamó: “Quiero comer carne en San Isidro” y rápidamente Nacho dijo: “El Ñandú”.

Cuando los roles se invirtieron y Nacho le pidió una recomendación de un local para ir a tomar un café, Nico respondió: “No sé, pasa por un bodegón”.

Luego, entre todos los participantes de Nadie dice Nada empezaron a catalogar al resto de los integrantes de Luzu TV. Nicolas Occhiato y Diego Leuco, conductor de Antes que Nadie y Telediario, fueron definidos como galanes, mientras que a Agustín Battioni lo posicionaron como neo galán.

Otra de las diferencias que hay entre los dos tipos de personas es la habilidad futbolística de cada una. Según detallo Nico, los galanes son considerados más inteligentes a la hora de jugar, mientras que los neo galanes son habilidosos, pero poco pensantes.

"El neo galán es un tipo que hace siempre una de más, le gusta mucho el firulete, tira un taquito. El galán que juega mal, sabe sus limitaciones, se para de 2 y te cag... a patadas", detalló.

Para resumir un poco lo que realmente significan estos dos conceptos, se podría decir que el galán está relacionado con lo clásico, tanto por sus actitudes como a su forma de vestir, su corte de pelo y a la música que escucha.

A diferencia del neo galán, que está más aggiornado con lo extravagante, lo cambiante, la ropa colorida y las modas del momento.

Cómo era de esperarse, estos dos nuevos conceptos se volvieron virales en Twitter y desataron una catarata de comentarios por parte de los usuarios, quienes no pudieron dejar de opinar sobre el tema.

“El “neo galan” es el chico indie, no hay nada inventado”; “El neo galan es progre, tiene gato y va a terapia”; “El neogalan va a terapia, si o si quiere trabajar un tiempo afuera y no piensa en tener hijos”; “El Neogalan te invita a cenar, te hace una comida veggie con un jugo de arándanos naturales. En cambio, el galán te hace una carne y un buen vino que no puede faltar”; “El neogalan se baña poco. El galán se ducha 2 veces x día, pero a los 30 la vieja le sigue lavando la ropa”, fueron algunos de los comentarios que dejaron las personas en la red social del pajarito.