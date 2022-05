La victoria aplastante de Racing Vs. Aldosivi por 4 a 0 llevó a los hinchas de La Academia a estar con la moral por las nubes. Ya desde el momento en que abandonaron el estadio Juan Domingo Perón, las caras de los simpatizantes de este club de Avellaneda tenían una expresión relajada, por la demostración de fútbol de la "Gagoneta".

En ese ambiente de juerga y de altísima moral, un hincha de Racing le mandó un picante audio a Matías Pisano, jugador actual de Aldosivi que participó en la derrota de su equipo y que fue ex jugador de Independiente, el clásico rival de La Academia.

En el audio viral que le mandó, el hincha arremetió contra Pisano: "Eh, Mati, 'cuchame. Yo hoy te put... mucho, mucho, porque yo pensé que a vos te habías ido a la B". Mientras tanto, de fondo, se escuchaba a una mujer que le gritaba "sos re lindo, Mati". "See, sos bastante fachero", confirmó el hincha, tras los dichos por atrás de esa mujer que no se sabe si era su novia o su hermana.

Después de la goleada ante #Aldosivi, un hincha de #Racing le mandó este mensaje a Matías Pisano y el ex delantero de #Independiente le respondió

Luego de eso, continuó con su relato: "Acabo de ver que no te fuiste a la B, bol... Y además, si te ibas a la B me hubieras dado una alegría enorme, así que no sé por qué te estaba puteando". "Cuando quieras, vení, Mati", se escucha de fondo por parte. "Ojalá que vengas a Racing y que esos hijos de re mil p... se quieran matar", siguió el joven hincha. "Te quiero mucho, Mati. Y sos re fachero... lindo dice 'la popi"', finalizó.

La reacción de Matías Pisano

Pisano, no dudó dos veces y le contestó por escrito en el chat al hincha de Racing que le mandó ese audio viral por privado en Instagram. "Jajaja, gracias. No me fui a la vez. Jugué en Independiente cuando estaba en la B".

Ante eso, miles de usuarios dejaron sus comentarios sobre la reacción del jugador del Aldosivi. "Besos manda la popi"; "Nooooo qué hdp! Jajaja"; "IG de la popi"; "Jajajaja! Igual el chabon en el partido no la agito ni nada.. así que bien ahí por Pisano"; "El final es majestuoso. Lo escuché tantas veces y me sigo riendo como la primera vez "lindo dice la popi"; "Jajaja tremendo audio"; "Jajaja primero que no es nuestro mejor jugador. Segundo que te grita a muerte los goles y ganarte en los clásicos jajaja".