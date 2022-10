Hay muchas personas que consideran a sus mascotas como un integrante más de su familia. No obstante, algunos pueden llegar a cruzar un límite. En este caso, una joven reveló que su mascota se escapó de su casa para "coquetear" con otros perros en una plaza y su papá la fue a buscar enojado.

El hecho comenzó cuando la mascota aprovechó un descuido de su dueño para escaparse de su casa. El hombre pensó que regresaría en poco tiempo, pero al ver que se acercó a unos perros, que estaban en un parque cercano a la vivienda, y se puso a jugar con ellos no dudó en ir a buscarla.

En el clip, compartido por la usuaria de TikTok @luuna174, se logra ver al sujeto, quien lleva de regreso a su mascota luego de verla "coquetear" con los otros animales en el parque y pareciera que la hubiese castigado como si fuera su propia hija.

“Cuando me voy de coqueta con otros perroskis y a mi papi le toca ir por mí”, indicó la joven en la descripción del clip y agregó: “Papi está enojado”, para hacer referencia a la reacción de su papá por el comportamiento de la perrita.

El video se viralizó rápidamente en la plataforma china y otras redes sociales. Actualmente cuenta con más de 3,3 millones de visualizaciones, cerca de 205 mil me gusta y miles de comentarios de los usuarios.

"Te juro que yo no quería salir", “Papi está enojado y es de entender. El mío se sale y no estoy tranquila”, "Está enojado. La calle es un peligro y tiene razón", "La perrita ´Sueltame papá, yo lo amo. Es mi vida, no te metas", "Las consecuencias de tener una hermosa hija", fueron sólo algunos de los comentarios de los internautas al ver la reacción del dueño.

Por último, algunos usuarios señalaron que no es correcto el modo en el cual el hombre lleva a su perro de regreso a su casa. En ese sentido, hubo quienes sostuvieron que esa acción del dueño puede considerarse como maltrato animal.