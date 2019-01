Un verdadero acto de amor. En Japón, un joven se hizo conocido desde que su novia sufrió un accidente y perdió la memoria.



Sucede que Li Huayu debe enamorar todos los días a su chica Maruyama, de 24 años, quien fue atropellada por un auto mientras andaba en bicicleta hace nueve meses. Desde aquel día, la mujer no reconoce a sus familiares, ni a su novio.



Esta historia, muy parecida al guion de la comedia romántica de Hollywood, "Como si fuera la primera vez" o también llamada "50 veces la primera cita" (la cual es protagonizada por Drew Barrymore y Adam Sandler) empezó después que Maruyama se recuperó de las lesiones físicas sufridas.



Sucede que de a poco, su memoria empeoró tanto que ahora al despertar no recuerda lo que hizo el anterior.



Tras el accidente, Li suspendió el casamiento y día a día se toma la tarea de recordarle todo lo vivido entre ambos a su novia.

Según contó el joven en la televisión local, y sabiendo el mal que padece Maruyama le sugirió que rompieran la relación, a lo que él le respondió: "Has perdido tus recuerdos, pero podemos generar nuevos".

Además, indicó que los médicos le recomendaron a la joven escribir un diario y leer cada mañana sus "recuerdos amorosos".

"Gracias por cuidarme durante todo este tiempo. Me entiendes muy bien y siempre has tolerado esta versión sensible y frágil de mí. Recientemente mis síntomas se han vuelto cada vez más graves. Los médicos dicen que la amnesia puede empeorar aún más. Puedo volver a perder mis recuerdos, incluso olvidarte para siempre. ¿Todavía estás dispuesto a estar conmigo?", escribió ella para luego pedirle matrimonio.

Así las cosas, Li reveló que dijo "Sí" sin dudarlo por considerarla su alma gemela.

"No importa cuántas veces pierda mis recuerdos, creo que siempre me volveré a enamorar de él", confesó Maruyama en un reciente programa de televisión al que la pareja asisitó invitados tras su impactante historia.