En las redes sociales, se pueden encontrar diferentes vídeos relacionados a desilusiones que sufren los usuarios. Algunas de ellas son más dolorosas que otras. En ese sentido, una joven compartió en TikTok que reservó una mesa en un restaurante para ir a celebrar junto a sus amigas, pero al final ninguna de ellas fue. Los meseros del establecimiento notaron lo que sucedió y decidieron estar junto a ella y animarla en su día.

Es muy común que al cumplir años se organicen fiestas para celebrarlo, por lo general se busca invitar a aquellas personas con la que mejor se lleva el cumpleañero para que pueda pasar un buen momento, pero lo que nadie desea que le pase es que ese día importante lo dejen plantado o plantada.

Esto fue lo que le sucedió a una joven mexicana. La cual hizo una reservación porque había arreglado con sus amigas que iban a celebrar su cumpleaños en un restaurante. Ella estaba ansiosa. No obstante, ninguna de sus "amigas", llegó al lugar acordado.

La protagonista de esta historia es Ximena Padilla, quien compartió ese mal momento en su cuenta de TikTok @Ximena.Padillaaa . Ella se grabó mientras esperaba a que arribaran sus amistades al restaurante y también cuando se resignó a que ninguna de ellas se presentaría.

De esta situación se percataron los empleados del lugar. Quienes estaban al tanto del motivo de la reservación y al notar de que la joven había sido plantada, optaron por acercarse a ella y alegrarle la noche. Fue así como se logra ver en el clip que le compraron unos globos y hasta juntaron plata entre todos para que tenga una pequeña torta y así poder cantarle el feliz cumpleaños.

"Hice una reunión por mi cumpleaños y nadie llegó. Los meseros se dieron cuenta que no llegó nadie, me trajeron unos globos y un pastelito. Se quedaron conmigo a cenar y me alegraron la noche", expresó la joven en el vídeo que es furor en TikTok y tiene más de 19.3 millones de visualizaciones, 3.6 millones de me gusta y cerca de 14 mil comentarios.

.

En otra grabación, la joven contó fue ella misma la que se encargó de organizar la reunión y realizar la reservación en el restaurante. Irían entre 10 y 12 personas. Entre sus amigas y las parejas de algunas de ellas. Ximena llegó antes de la reserva y comenzó a escribirles a sus amigas en el grupo de WhatsApp para saber si estaban cerca porque debían ser puntuales o perderían la mesa.

Pero ninguna le respondía. Sobre la hora de la reservación una le contestó y se excusó de que se "quedó dormida". Las demás, no contestaban los mensajes hasta que la joven que dijo que recién se levantaba, les escribió y empezaron a responder. Una dijo que sus papás no habían llegado a su casa, otra que todavía no se había cambiado y otra indicó que "no le dieron permiso de ir".

Finalmente, la joven señaló que eran unas amistades que hizo mientras estudiaba, pero que creía que eran sus amigas. Luego le respondió a un usuario que comentó que si ellas se comportaron de ese modo, "por algo será". A lo que explicó que no eran del grupo de amigas de toda la vida. Pero igualmente no se arrepiente de lo sucedido porque ahora tiene nuevos amigos y hasta tuvo una cita con uno de los meseros de ese restaurante.