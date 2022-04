Allá por 2018, se formó una pequeña conmoción en un centro comercial de Santiago de Chile. Mientras hacía fila para pedir un café, un consumidor recibió el shock de su vida cuando se cruzó con Bruce Willis, la estrella de clásicos como "Duro de matar" y "El sexto sentido". La palabra no tardó en esparcirse, y pronto el actor se encontró rodeado de una pequeña multitud. Lo que los fanáticos que se fueron ese día contentos con su autógrafo no sospecharon, fue que ese no era Bruce Willis.

Se trataba de Pablo Perillo (54), un actor argentino que logró construir una prolífera carrera en el cine hollywoodense sobre su increíble parecido con la indiscutida estrella de Hollywood que acaba de ser diagnosticado con afasia. Desde fanáticos y transeúntes en su país de origen hasta algunos de los amigos cercanos del famoso actor, nadie se salva de caer en la trampa de su similitud.

No fue la primera ni la última vez que el parecido entre los actores causó conmoción y malentendidos.

"Lo del parecido con Bruce apareció de la nada misma. Con un amigo tomábamos algo en la disco, él se acercó a una chica, empezó a charlar y ella le dijo: 'Tu amigo es igual a Bruce Willis, el de Duro de matar'. Pero recién aparecía. Lo conocía por la serie Moonlighting. La chica insistía con que yo lo imitaba y nada que ver", comentó Perillo a La Nación. "No le di importancia, pero después empecé a darme cuenta de que en la calle la gente me miraba, me señalaba, algunos se reían", agregó.

Para un actor en sus inicios, semejante parecido con un nombre ya consagrado no siempre fue un beneficio. Sin embargo, su oportunidad no tardó en llegar: un concurso de TNT para encontrar a los dobles de las estrellas más grandes de Hollywood, una oportunidad que tenía su nombre escrito por todos lados. Perillo ganó sin problemas y pronto estaba en una alfombra roja en Los Ángeles.

"Me lo hicieron vivir como una celebrity: andaba en limousine, caminaba por la alfombra roja, y, lo mejor de todo, estaba en el after party con los actores famosos, los verdaderos, jajaja. Me crucé con Matthew Perry, que es amigo de Bruce, venían de filmar Mi vecino, el asesino y me confundió en la gala con el verdadero. Terminamos brindando y divirtiéndonos", recordó sobre el evento del Sindicato de Actores de Estados Unidos. "Caminaba por la alfombra roja rodeado de estrellas: Russel Crowe, Halle Berry, Denzel Washington. La gente de E! Entertainment y de TNT me gritaba: '¡Bruce, Bruce!'".

Con semejante debut, la carrera del argentino no tardó en despegar. Perillo fue cuidadoso con su selección de trabajos, siempre protegiendo la imagen que compartía con el astro de Hollywood, y pronto el mano derecha del mismísimo actor lo contrató como uno de sus dobles.

Perillo se enteró del diagnóstico y subsecuente retiro de Willis como el resto de nosotros: por redes sociales. "No me cayó nada bien. Nos cae como un baldazo de agua fría a la gente que trabaja con Bruce", confesó en ese momento. "Sé que Bruce, hace 20 años, cuando rodaba 'Lágrimas del sol' sufrió un episodio con un proyectil que lo golpeó en la cabeza. Hoy se especula que pudo haber sido eso aquello que, a lo largo del tiempo, desencadenó esta situación actual de la afasia que le diagnosticaron", teorizó para La Nación.

En cuanto al posible impacto que la decisión del estadounidense podría tener sobre su carrera, Perillo se mostró positivo: "Quizá se potencie el trabajo, depende cómo se mire. Hay marcas que pueden pensar que es una buena oportunidad para que Bruce siga vigente a través de mi imagen. Yo no me voy a retirar", aseguró.

Fuera de la actuación, el doble de Bruce Willis también construyó una carrera como influencer: su cuenta de Instagram @dobledebruce está verificada y reunió a más de 609 mil seguidores que se pasan horas explicando a cada nuevo usuario que no se trata del auténtico, como también sucede en su cuenta de TikTok, donde lo siguen casi 4 millones de personas.

En lo personal, Perillo deseó que el actor pueda reponerse y continuar trabajando, o al menos tener la posibilidad de finalmente conocerlo y expresar su admiración.