A través de su cuenta de TikTok, @elchamojorge, muestra su particular manera de entregar pedidos y los usuarios de la red social lo llenan de elogios.

Sus más de 700 mil seguidores ya lo reconocen a la hora de recibir sus pedidos, y sus publicaciones causan furor en TikTok, obteniendo más de 7 millones de reproducciones en algunas de ellas.

¿"Dónde trabajas? Quiero que me entregues mi pedido", "Me encanta su actitud", "Por más gente como vos, loco", "Si me va a entregar mi pedido bailando así, le acepto que se tarde", son algunos de los comentarios que recibe a menudo el "Delivery loco".

Otros, en cambio, aprovechan para hacer todo tipo de bromas al ver sus publicaciones bailando: "Ahora entiendo por qué me vino toda la pizza dada vuelta", "Y yo preguntándome: 'Por qué no llegará mi pedido?, "Yo muriéndome de hambre en la hora de almuerzo en mi trabajo. Mi repartidor:"

Cómo surgió el viral personaje de TikTok, "El Delivery loco"

"El Chamo" o "el Delivery loco" es un venezolano que actualmente se encuentra viviendo en Argentina, y además de repartidor, es actor, escenógrafo y creador de contenido.

En cuanto al surgimiento de su personaje, Jorge Luis Rodríguez señaló: "Está inspirado en un programa de Venezuela que se llamaba ‘Loco video loco’ en el que había cámaras ocultas y mucho humor", y agregó: "Sin pensarlo mucho, comencé a hacerlo, hacía unos pasos, bailaba, y a la gente le gustó muchísimo”.

El TikToker además indicó que una gran fuente de inspiración fue Charles Chaplin, y considera familia a todas aquellas personas que lo siguen en las redes. En ese sentido, reconoció ser muy agradecido con el apoyo que recibe: "Soy muy llorón, y cuando veo la gratitud, personas que me conocen y las que no me conocen me da mucha felicidad, siento que mi mensaje está llegando".

El objetivo del Delivery loco nunca fue hacerse famoso en las redes, sino que simplemente busca que la gente sonría más. "Nos hemos olvidado de la importancia de sonreír" destacó en una entrevista.

La difícil historia detrás del divertido TikToker

A pesar de mostrarse constantemente bailando y sonriendo, Jorge esconde detrás del personaje una dura historia de vida.

Al igual que muchos venezolanos, hace ya cuatro años que debió abandonar su país por la difícil situación económica. Al llegar a la Capital Federal, en diciembre de 2019, asegura que veía su futuro de otra manera: "Mi intención era llegar a la Argentina, porque soy artista y aquí hay mucho apoyo a las artes, pero mi presupuesto no daba".

En una de sus publicaciones, le escribió a sus seguidores un mensaje de aliento: "Los amo. Quizás no podamos escoger el trabajo que deseamos, pero sí la actitud para trabajar".