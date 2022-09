Las salidas al cine sin pochoclos no son lo mismo y algunos prefieren acompañar la película con algo salado como nachos o papas fritas. Sin embargo, hay otros espectadores que eligen meter comida oculta a la sala para disfrutar con el film. Este el caso de un joven que reveló en TikTok un truco insólito para ingresar hamburguesas escondidas.

Se trata de un muchacho peruano que utilizó la red social de los videos para mostrar el paso a paso que hizo con el objetivo de cenar adentro de la sala del cine. El clip se hizo viral muy rápidamente y suma casi 300.000 visualizaciones.

Metieron comida escondida al cine y el momento es viral en TikTok.

En el breve video, el usuario @cmngalindo mostró a todo TikTok cada detalle de su insólito truco. De fondo eligió un tema musical a tono con la hazaña: “Sin Miedo Al Exito - Dj Cobra Monterrey”.

Durante los primeros segundos se puede ver cómo el pibe prepara los pochoclos en su casa y luego los reparte en diferentes bolsas. Y un texto fijado en la pantalla indicaba con emojis de risa: “Hasta la hamburguesa entró”.

Momentos después, el tiktokero se mostró escondiendo toda la comida en una caja de zapatos para que nadie se entere de su plan.

Finalmente, mete todo adentro de una bolsa de papel madera con el fin de simular que había salido de compras frente a los agentes de seguridad del cine.

Una vez dentro de la sala, el muchacho se filma junto a un amigo disfrutando la hamburguesa, los pochoclos y hasta una botella de gaseosa grande. Como era de esperar, los usuarios llenaron el posteo de “likes” y de divertidos comentarios.

Si bien la mayoría de las reacciones fueron de sorpresa, muchos usuarios anticiparon que iban a copiar el truco cuando salgan a ver una película.

Otros aclararon que no hace falta ocultar nada en algunas cadenas de cines y los más críticos los acusaron de tacaño.



“¿Cómo no se me ocurrió? Mala idea no es”, comentó una joven en la plataforma de videos. “No me den ideas porque aplicaré ese truquito”, aseguró otro pibe entre las miles de reacciones al momento viral.

“Esa de la caja de zapato no me la sabía ¡Buena idea! Yo gastaba 70 soles en combos”, apuntó un peruano sobre el costo de la comida en los cines.

“Ya tenemos formas de ahorrar para ir al cine”, insistió otra persona en la misma línea. “La pobreza no nos ganaraaaaa”, bromeó otro.