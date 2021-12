Los sitios de reseña como Google o TripAdvisor son un campo de batalla para negocios y clientes, con ambas partes haciendo un arte de reseñar restaurantes, hoteles y demás para ayudar a futuros viajeros. En las últimas horas, una llamativa reseña se volvió viral en Twitter, y los usuarios no pueden decidir si se trata de discriminación o buena publicidad.

Pocas veces se logró un escrito como el que hizo un usuario de TripAdvisor al dar su opinión sobre Reforma 222, un exclusivo centro comercial en el centro de Ciudad de México repleto de tiendas, opciones de ocio y salas de cine. La reseña viral fue publicada en 2015, pero su viralización causó que se vea eliminada de TripAdvisor, aunque todavía se puede ver utilizando el caché de Google.

El comentario promete ya desde el título: "Lugar lleno de homosexuales". El texto que lo sigue, obra del usuario MonyOl, no se queda atrás: "Es un lugar agradable, hay de todo, es un lugar para pasar un rato agradable, pero ojo si eres homofóbico no es un buen lugar, esta gente se reúne en esa plaza y se comportan deplorablemente, lastima de lugar".

La desopilante reseña llegó a Twitter desde la cuenta de Olympe Abogados, un despacho legal español especializado en causas involucrando a personas LGBTQIA+. "Podría ser nuestro despacho perfectamente", agregó la organización en el posteo que ya se volvió viral.

Podría ser nuestro despacho perfectamente pic.twitter.com/wImEIMPRzu — Olympe Abogados (@olympeabogados) November 28, 2021

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Mientras varios usuarios condenaron la actitud homofóbica de la reseña, varios admitieron que resulta refrescante no tener que andar de puntillas tratando de ubicar a la gente prejuiciosa: "Coñe, por fin una persona homófoba que lo admite abiertamente en vez de chorradas del tipo 'no soy homófobo, peeeeeeeeeeeeeeeeeeero'", acotó un internauta.

La reseña viral llegó a convocar a empleados del centro comercial en cuestión, con uno de sus previos trabajadores compartiendo su experiencia personal en el shopping: "Yo trabaje en reforma 222 por un año, y aun que en la compañía para la que trabajaba si había bastante diversidad, y había políticas de no discriminación y si se respetaban nunca noté que en general en reforma 222 hubiera más gente LGBT+, solo un chingo de godinez jaja".

Lo que imaginé al leer esa reseña �� pic.twitter.com/Et5K29GpQ3 — Oliver V. (@OliverV02) November 29, 2021

Por último, no faltaron las reacciones de personas del colectivo que se identificaron humorísticamente con el tuit: "El Iker haciendo una review de mi casa y mis compañeras", "Por que habla de mi cuarto?", "quién es la guarra q ha puesto nuestra casa en TripAdvisor?????????", "Podría ser mi rancho" y "Habla de mi casa" fueron algunas de las reacciones al momento viral.