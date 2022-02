En los últimos años, con el éxodo de argentinos en diversas partes de Europa y en Estados Unidos, YouTube y las redes sociales en general se llenaron de videos del estilo de: "Mirá lo que tiran en..." o "Lo que me encontré en la calle de...", siempre con productos casi nuevos o totalmente restaurables.

Esta vez, una chica lo pudo experimentar en primera persona al irse a vivir a Berlín y decidió compartir lo que le ocurrió a través de Twitter. Es que la empresa para la que trabaja se iba a mudar y por ello decidieron desechar gran parte del mobiliario, aunque antes se lo ofrecieron a sus empleados.

En el capítulo random de hoy: me conseguí una heladera que iban a desechar en mi trabajo por mudanza.

Punto para ���� pic.twitter.com/G0FrIWdGcb — Marianne (@VanMarianne) February 2, 2022

"En el capítulo random de hoy: me conseguí una heladera que iban a desechar en mi trabajo por mudanza. Punto para Alemania", detalló Marianne. En la imagen que adjuntó se puede ver una gran heladera con freezer, moderna, en color plateado y en perfectas condiciones.

Contó lo que le regalaron en su trabajo en Berlín y sorprendió a sus seguidores

En pocas horas, su tuit consiguió casi 100 mil "likes" y por ello decidió aclarar algunas dudas. "Había que vaciar la oficina y teníamos dos de estas. Casi me la pierdo, pero se demoraron con la entrega de la oficina así que... ¡ven a mí, belleza! Llegué el último día creyendo que la 'ofi' iba a estar vacía y me encuentro con que ninguno de otros 20 compañeros la había querido. Tiene un año aproximadamente, de los que 6 meses no hubo un alma", agregó.

Mallll! Llegué el último día creyendo que la ofi iba a estar vacía y me encuentro con que NINGUNO de otros 20 compañeros la había querido �� tiene 1 año aprox de los que 6 meses no hubo un alma en la oficina — Marianne (@VanMarianne) February 2, 2022

Por otra parte, aseguró que no era lo único de lo que se iban a deshacer. "Y decí que no me hacía falta muchas cosas porque quedaban sillones, escritorios y hasta un lavavajillas". Una seguidora le contestó que aunque no lo necesitara lo podría haber tomado para alguien más. "Siempre hay un alma amiga que necesita", le reprochó entre risas. "Ay sí, seguro a más de una le servía. Fue tan repentino que de pedo llegué a coordinar una van [camioneta] de hoy para hoy. La próxima hago repartija de bienes", le prometió.

Si la vieras en este momento te morís de risa. 1 ketchup, 1 Hafermilch y 3 tomates. Ya se vendrán esos drinks de festejo — Marianne (@VanMarianne) February 2, 2022

Muchos envidiaron su suerte y otros contaron sus propias historias viviendo en el extranjero. "Unos 500 mil pesos en Argentina", aportó Diego Gómez sobre el dinero que se hubiese gastado de comprarla. "Países ricos, basura rica", contó otro argentino viviendo en Alemania.

"En mi oficina cambiaban los televisores e iban a tirar unos Smart Samsung de 50 pulgadas que tenían 3 años (sí, 3 años) de antigüedad y que andaban perfecto. Me traje uno a casa. Al final lo terminé regalando porque ya tengo 2 de ese tamaño y no tenía dónde instalarlo", le contó Dusty quien vive en Estados Unidos.