En una publicación que se hizo viral en Twitter, un joven contó la insólita respuesta que le dio una chica, luego de que él rechazara comer sushi y le propusiera comprar "algo mejor" y que lo "llene". El tuit se hizo viral rápidamente y trepó hasta los 66 mil me gusta, más de 7 mil retuits y cientos de comentarios que apoyaron la decisión que tomó el chico.

En su cuenta de Twitter, el usuario Fede Carpené (@fedecarpene) escribió: "Una loca me invitó a comer, me dijo que le pintaba pedir sushi, a lo que le digo que por mí no porque es carísimo, y no me llena, con esa plata compro algo mejor... ¿¿Saben cuál fue su respuesta?? Pará loco, qué mier... le pasaba pobrecita".

En ese sentido, continuó la historia al mostrar la captura de pantalla de la conversación que mantuvo con la joven mediante WhatasApp: "Naa, sushi me pinta. Es que es carísimo. Y no me llena. Por esa plata puedo comprarme dos lomitos. O pedimos otra cosa, o cocinamos algo, total cocino yo", le había escrito el joven a la chica. Más tarde, ella le respondió: "Ni que fuera caro el sushi, sale algo de 1800 como para comer dos. Pedile plata a tus papás si no tenés. (Sobre la propuesta de comprar lomitos) No me gusta, muy de rotisería eso, encima que asco".

Ni bien la joven le contestó al chico, él replicó, junto con un sticker de un ratoncito Jerry llorando: "Bueno, perdón. Me gusta comer y llenarme. No manejo esos presupuestos a los que estás acostumbrada".

"Jaja, en serio. Cómo no vas a tener". "Bueno, me gusta lo caro y fácil no soy" , le contestó ella con respecto a lo que él había dicho de que "no manejaba los presupuestos" a los que estaba acostumbrada.

Finalmente, el joven decidió mandarle un sticker que decía: "Te vamos a andar avisando, cualquier cosa". Además, le envió una reflexión: "Bueno, creo que entonces fue un gusto porque banco de nadie no soy menos para darte lujos y gustos materiales". En ese sentido, la chica remató: "Ay que tonto que sos. Chau. Sos igual a todos los hombres".

Entre los comentarios que más repercusión tuvieron, se encuentran: "Qué cul... No es por ahí, mi rey, claramente"; "Con 1800 me hago alto guiso"; "Flaca, como le vas a decir que no a un lomito"; "Sos un capo, brother, sabelo"; "Qué onda con la gente materialista dio, a mí me invitas a comer un salamin con queso y te tkm"; "Yo no creo en la gente que no aprecie un lomito o un chori".

Además, muchas usuarias de Twitter le propusieron al chico la posibilidad de pedir lomitos en una rotisería, para comer juntos, tras el rechazo de la chica con quien salía.