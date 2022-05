Desde que comenzó a disputarse la copa del mundo, los argentinos están dispuestos a hacer casi cualquier cosa para ir a disfrutarla in situ. Desde videos virales en redes sociales, caso “Chapu” Martínez en Rusia 2018, hasta el arte de Claudia Pérez en Qatar 2022. Resulta que esta mujer fue furor por una pintura de Lionel Messi y pudo cumplir su sueño.

Resulta que esta artista cordobesa vive en un pueblo de solo 200 habitantes y, no hace mucho, decidió encerrarse en su habitación para reflejar al cinco veces balón de oro en su lienzo. Tras más de un mes de ardua trabajo, finalizó su obra y la subió a su cuenta de Facebook. Sin embargo, su carrera artística comenzó hace un tiempo.

“Desde chica soy autodidacta. Me dedicaba al retrato en lápiz. Hubo un parate en mi vida, un tiempo de casada. Después de que me divorcie vuelvo a vivir a mi pueblo. De esto hace 12 años y ahí vuelvo a soñar con retomar la pintura que era lo mío, mi vida, mi pasión”, expresó Pérez en una entrevista con Efe.

Claudia Pérez sueña con ver el Mundial de Qatar 2022.

Una vez puso en marcha su sueño, tuvo un cliente que la marcó de por vida. “Empiezo a hacer un caballo que googleo la foto, de un árabe. Era mi primer cuadro al óleo y tampoco había dinero para invertir y lo pinte a dedos”, señaló. Para su sorpresa, cuando iba por la mitad del cuadro, contactó al cliente para mostrarle el progreso y, para su sorpresa, le pidió tres más.

“No lo podía creer, empecé a soñar a lo grande. Él me abre las puertas al mundo del caballo árabe y me da la posibilidad de viajar a los desiertos para pintar a sus caballos. Fue una cadena de criadores de caballos que se conocían. Me iban recomendando. Así estuve viajando siete u ocho años a los Emiratos y otros países, pero siempre piloteándola y remándola mucho porque me pagaba el pasaje y tenía que alojarme en lugares carísimos”, precisó.

El cuadro de Lionel Messi que la llevó a soñar con el mundial de Qatar

A pesar de estar recolectando los frutos de su trabajo en el exterior, la actividad de detuvo con la pandemia del Coronavirus. Precisamente, en ese momento se adentró en el mundo del fútbol. “Me quedé sin ahorros, sin nada. Ahí fue que muere Diego. Dije: 'No puede ser que no tenga un súper retrato de Diego, lo tengo que pintar'. Después del Diego obviamente no te puede faltar Messi con lo que significa a nivel mundial, para los argentinos y para mí”, comentó la artista.

Una vez llegó el de Maradona, pasó a ser el turno de Messi. Luego de 32 días de trabajo, la imagen del ahora número 30 del PSG ya estaba lista. En adición, Pérez reveló que dada la cantidad de tiempo que este trabajo demandó, terminó “hablando con Messi” en su habitación. “Le decía: 'Messi, por favor dejame dormir, no doy más'”.

"Quedo unos 20 días ahí en el aire que no sé qué voy a hacer. Imaginate llegar y tener que volver, estando ahí del Mundial y no estar en un partido", expresó Pérez.

"Voy detrás de ese sueño"

Pérez tenía programado que un fotógrafo se acercara a su casa para retratar su obra, la ansiedad cambió sus planes. No aguantó y terminó subiendo a Facebook unas fotos “caseras”. Satisfecha, se fue a dormir sin saber lo que le esperaría al despertar.

“Al otro día me despierta el celu que sonaba desde las siete de la mañana. No entendía nada. Llamaban de radios de la Patagonia, de Salta. Era increíble para mí, era muchísimo. A los dos o tres días me llega la invitación del festival de arte que se llama QIAF (Qatar International Art Festival) del 25 al 30 de octubre, para exponer. Se me paró el corazón, te juro. No lo podía creer”, contó.

Por lo tanto, su actividad en el país asiático finalizaría días antes del comienzo del próximo mundial. Ya dejó en claro que no tiene intención de abandonar la sede sin ver un partido de la Selección Argentina.

“Quedo unos 20 días ahí en el aire que no sé qué voy a hacer. Imaginate llegar y tener que volver, estando ahí del Mundial y no estar en un partido. Yo me muero. Estoy cruzando los dedos y esperando que algo se dé por ese lado”, aseguró.

“La pintura es muy reciente, todavía estoy esperando que posiblemente Cultura, Secretaría de Deportes, Secretaría de Turismo… No estoy pretendiendo que me paguen absolutamente todo pero pienso que, no yo, pero si la pintura, después de ver la repercusión que ha tenido, yo creo que la pintura merece llegar a Qatar y representarnos. (…) Voy detrás de ese sueño”, concluyó.