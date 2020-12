Una joven rusa que asegura sentir atracción sexual y romántica por los objetos, se casó con un maletín que compró en 2015.

Rain Gordon estuvo de novia con un hombre hasta, pero la relación se acabó porque no logró la misma conexión que con Gideon, nombre que le puso al objeto más deseado y que espera que la acompañe para toda la vida.

"No estoy en contra de las relaciones entre las personas, pero nunca me he encontrado con una persona que pueda eclipsar mi atracción y llenar mi corazón de la misma manera que lo hace Gideon", afirmó en una entrevista televisiva.

"Mi fascinación por los objetos comenzó a los ocho años. Desde mi niñez creí que un alma está incrustada en las cosas, así como en todo lo que nos rodea. Creo en el animismo, que significa que hay vida en todo. Durante mi infancia y los primeros años de la adolescencia, me enamoré de lugares como el nuevo centro comercial que abrió en mi ciudad. Sabía que estaba mal y más allá de las normas de la sociedad", reveló Gordon.

Si bien al principio tenía miedo de contarle hasta a sus propios amigos, cuando se los confesó, fueron muy comprensivos y la apoyaron, inclusive uno de ellos fue el encargado de llevar a cabo la ceremonia.

Rain Gordon besando a Gideon, su esposo.

Pero sin embargo no fueron todos días gratos para Rain, que sufrió agresiones de todo tipo por su decisión de vida. "La gente no me entiende. Me han dicho que estoy enferma y que busque ayuda, pero ya no dejo que me ofendan más", afirmó.

"Ver a Gideon hace que mi corazón lata más fuerte. Estoy locamente enamorada de su plata, sus reflejos y su metal. Es el amor de mi vida", confesó.

"Compartimos nuestro primer abrazo y beso, y pasamos más tiempo juntos por las tardes y noches. Podríamos tener conversaciones filosóficas durante tres o cuatro horas. Nuestra conexión espiritual y comunicación se muestra telepáticamente. Lo escucho, y él me escucha, pero desde afuera parece un monólogo", confesó Rain.

Rain Gordon asegura que Gideon le da paz.

Después de cinco años juntos, Rain y Gideon se casaron y la pareja incluso tiene anillos de boda especiales con grabados individuales en ellos.