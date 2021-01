Una desopilante historia viralizada en Twitter mantuvo en vilo a los usuarios durante varios días. Se trata del "cartelito-gate", como lo llamó Andrés García, el responsable de exponer el entramado de sexo, infidelidades y venganza que tiene como protagonistas a sus vecinos y que se conoció a partir de un curioso cartel que apareció pegado en el edificio donde vive.

El título de su historia son dos simples palabras que resumen muy bien a qué va todo: "Se picó". Con esa expresión, el usuario @andresegarcia publicó el supuesto cartel que apareció en el ascensor de su edificio, ubicado en una zona cercana al barrio porteño de Almagro, como el mismo reveló.

"Estimada vecina del 7°E: dejé de gritar tanto cuando hace el amor, yo estuve con su marido y no es para tanto", puede leerse en una sencilla hoja impresa fotografiada y publicada por García en la red social del pajarito.

La insólita frase despertó la curiosidad de García y de sus seguidores, que pidieron que cuente toda la historia. Así surgió el hilo viral que consiguió cerca de 10 mil compartidos y más de 150 mil "me gustas".

"Me crucé a la encargada auxiliar, que es más chusma que Ángel de Brito y Chiche Gelblung juntos. Es la que limpia todas las escaleras y para a charlar cada 2 pisos", señaló el usuario y agregó en otro tuit: "Voy a contar todo lo que me enteré, como me lo enteré, si sé algo más lo agregaré con el transcurso de los días".

.

La historia detrás del cartel para la vecina del 7°E

Según García, los protagonistas son un matrimonio del piso 7°E; una profesora de yoga, que vive en un piso anterior, el 6°E; y un enfermero jubilado.

.

.

Hasta ahora, todo resulta llamativo pero podría haber quedado en una tensa visita al vecino enfermero. Eso no sucedió, advirtió el usuario, ya que la tercera protagonista entró en escena y desencadenó la trama de infidelidades y venganza, que se volvió muy popular en Twitter.

.

Un matrimonio de panaderos también llegó hasta el enfermero jubilado y sumó un nuevo capítulo a la historia que ya fascinaba a los usuarios.

.

Lejos de concluir la historia, todo parecía empeorar entre la señora del 7°E y la profesora de yoga.

.

Si bien nunca se sabrá si la historia es verdadera o un simple relato de Twitter, lo cierto es que los usuarios la aceptaron, opinaron, compartieron y viralizaron.