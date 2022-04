Las redes sociales no dejan de ser una herramienta que está al alcance de todos. Por eso, las personas utilizan Internet para compartir sus historias diarias, experiencias raras o cualquier tipo de anécdota, ya sea en WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok o cualquier otra app.

Así fue el caso de la cuenta de "@nuncainyasna" en Twitter. La joven escribió un tuit en el que contó un insólito momento que vivió con una amiga mientras esperaban un auto que las llevara a su destino.

Twitter es una de las aplicaciones que más utilizan los usuarios para contar anécdotas.

La publicación, que todavía sigue recolectando me gustas, pasó por toda la red social y no deja de sorprender a los seguidores. "Venía conversando con una amiga y nos subimos al Uber, saludamos y seguimos conversando", comenzó a relatar la protagonista de la historia.

Luego dijo que en un momento algo que les resultó extraño. "Nos dimos cuenta de que no avanzaba y dijimos 'no funciona el mapa?'". A lo que el hombre que estaba dentro del auto respondió: "no, llevo como un minuto tratando de decirles que no soy Uber, pero ustedes hablan muy rápido".

Venía conversando con una amiga y nos subimos al Uber, saludamos y seguimos conversando hasta que nos dimos cuenta que no avanzaba y dijimos "no funciona el mapa?" y el tipo dice: "No, llevo como un minuto tratando de decirles que no soy Uber, pero ustedes hablan muy rápido" ���� — Siempre Yasna �� (@nuncainyasna) April 2, 2022

Los usuarios de Twitter no podían creer el increíble momento que pasaron estas chicas. Todos dijeron que les causó mucha risa la anécdota. "Me hiciste el día con tu historia. Gracias", fue lo que manifestó una mujer.

Otro usuario dijo que al parecer estaba buena la conversación entre las amigas, ya que las desconcentró para saber cuál era el auto al que debían subir. "¡Te mueres! Porque estábamos hablando de un cahuin de la pega, así que, nuestra teoría, es que el tipo estaba medio en shock y también divertido con la historia", respondió "nuncainyasna".

.

De todas maneras, la joven dijo que "igual tuvimos suerte, era un buen tipo", ya que hoy en día las mujeres viven con el miedo constante por no saber si regresarán a sus casas sanas y salvas. El tuit se hizo viral en la aplicación del pajarito que, obtuvo más de 50 mil likes, 2 mil retuits y miles de comentarios opinando sobre lo ocurrido.